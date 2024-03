RADNIČKI SVE BLIŽI OPSTANKU: Beograđanke se posle pobede nad odbojkašicama Zvezde nadaju da će izbeći baraž

PREDVOĐENE fenomenalnom Nemicom Kimberli Drevnjok (39 poena) odbojkašice Radničkog su savladale Crvenu zvezdu sa 3:2 i sada, posle četvrte pobede nadaju da se mogu da izbegnu plej-aut. Kod Zvezde je blistala Poljakinja Jasem Malgorzata sa 31 poenom.

CEV (ilustracija)

- Krenuli smo malo stegnuto, sa slabijim prijemom na početku. Međutim, kasnije smo uspeli da ulaskom Anje Radmilović to stabilizujemo. Odmah je prijem bio bolji i mogli smo da igramo mirnije. Mislim da je najveću prevagu napravilo to što smo zaustavili napade njihovih primača. To nam je, uz fantastične smeč servise Kimberli Drevnjok, i donelo pobedu. Mi i dalje imamo šansu da izbegnemo baraž, ali je pitanje koliko je to realno. Inđija je pobedila Klek, tako da oni imaju već šest pobeda. Naravno, kao i ostali, mi ćemo se truditi da odigramo ozbiljno, ali su nam male šanse. Svakako ćemo igrati maksimalno, kako bismo se što bolje pripremili za plej-aut - istakao je za sajt "liga.ossrb.org" trener Radničkog Nikola Milosavljević.

