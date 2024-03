KIŠA SVE POREMETILA: Moto šampionat ima ludi raspored

Kiša u katarskoj pustinji prethodnog dana dovela je do velikih promena u rasporedu za prvu trku sezone Moto GP šampionata. Kiša na stazi “Losail” je počela da pada pri kraju prvog zvaničnog treninga Moto3 kategorije, potom je mali broj vozača iz Moto2 odlučio da izađe iz svojih garaža, da bi padavine prestale dok je red došao na kraljevsku klasu.

FOTO: Tanjug/AP

Međutim, zbog uslova na stazi koja je bila mokra, kao i činjenice da se vozi pod reflektorima, direkcija trke je dala vozačima da odluče o promeni rasporeda – da se zvanični trening vozi u subotu ujutro, a da u petak uveče bude drugi slobodni trening.

Većina vozača je glasala “za” – među njima nije bio Mark Markes, koji je bio najbrži po mokroj stazi – pa je raspored promenjen. To znači da se kompletan subotnji program pomeren.

Zvanični trening najjače kategorije na programu je od 11 sati i 40 minuta, potom slede kvalifikacije i na kraju sprint trka od 17 časova.

Šta to ustvari znači? To znači da nas čeka luda subota na Velikoj nagradi Katara, zato što će vozači imati 45 minuta treninga, a to je 15 minuta manje od uobičajenog vremena i boriće se za kvalifikacije koje odmah startuju. Ovakav slučaj nije zabeležen od kad je uveden novi sistem sprint trke promenjen prolaskom iz prvog i drugi deo kvalifikacija.

Po suvom vremenu, u petak je najbrži bio vozač Pramaka, Horhe Martin, a sledili su ga Aleš Espargaro iz Aprilije i debitant Pedro Akosta, koji je bio veoma brz i po kiši na svom debiju.

Aktuelni šampion Frančesko Banjaja je imao probleme i bio je 10, a posle prvog dana imamo više nepoznanica nego odgovora. Neke od njih ćemo dobiti u toku dana.

