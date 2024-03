OSAM NOVIH MEDALJA ZA SRPSKO RVANJE: Viktor Nemeš dominirao u Danskoj, juniori maestralni u Mađarskoj

Na velikom međunarodnom turniru u Danskoj uz učešće 140 takmičara iz 25 zemalja nastupila su i trojica srpskih rvača.

Foto: Privatna arhiva

Veliki uspeh je napravio Viktor Nemeš koji je osvojio prvo mesto u kategoriji do 77 kg, pošto je ostvario svih sedam pobeda. U finalu je savladao još jednog srpskog reprezentativca Alija Arsalana koji je do finala takođe bio neporažen. Odlično je rvao i Sebastijan Nađ u kategoriji do 72 kg koji je zauzeo peto mesto sa tri pobede.

Na juniorskom turniru u Mađarskoj nastupila je naša selekcija do 20 godina koja je osvojila ukupno šest medalja. Najuspešniji je bio Miloš Perović (82 kg) koji je osvojio zlatnu medalju. Srebrom se okitio Marko Supić (130 kg), dok su do bronzanog odličja stigli: Dejan Berkec (63 kg), Ognjen Jakovljević (72 kg), Antal Vamoš (82 kg) i Branko Đukić (97 kg). Peto mesto je osvojio Jovan Miolski, a nastupili su još Aleksandar Berarov i Andrija Velisavljev.

U Beogradu su održana i dva izuzetna turnira za mlađe kategorije i to najmasovnija u ovoj godini uz učešće 280 takmičara iz 35 klubova i devet zemalja. Reč je o Međunarodnom turniru „Trofej Beograda” koji je ujedno bio Kup Srbije za rvače do 17 godina i turnir „Serbian open” koji je po kalendaru takmičenja bio Kup Srbije za rvače do 13 godina, a održan je u čast legendarnog trenera sa Crvenog krsta Miroslava Ćitakovića Ćite. Najistaknutiji pojedinci od naših rvača bili su Dušan Stokić (80 kg) iz Radničkog, koji je proglašen za najboljeg rvača turnira, i Stevan Kojić (92 kg) iz Proletera.

Organizacija ovih turnira ispunila je sve najviše standarde, a veliku podršku pružili su gradski sekretarijat za sport Grada Beograda kao i Rvački savez Srbije.

