BORBA ZA OLIMPIJSKE IGRE: Sedmoro takmičara Srbije u Busto Arsiciju traži vizu za Pariz

Italijanski grad Busto Arsicio od 3. do 11. marta 2024. godine biće domaćin prvog svetskog kvalifikacionog turnira u boksu za plasman na Olimpijske igre u Parizu.

FOTO: SPBS

Tim Srbije će na ovom takmičenju imaće sedmoro takmičara: Nina Radovanović do 50 kg, Sara Ćirković do 54 kg, Anđela Branković do 57 kg, Milena Matović do 66 kg, Aleksej Šendrik do 63,5 kg, Sadam Magomedov do 92 kg, Dušan Veletić preko 92 kg.

Na prvom svetskom kvalifikacionom turniru za OI, takmičiće se 633 boksera, 400 u muškoj i 233 u ženskoj konkurenciji, podeljenih u 13 težinskih kategorija, sedam u muškoj i šest u ženskoj konkurenciji.

Na turniru će biti podeljeno 49 olimpijskih viza, 28 u muškoj i 21 u ženskoj konkurenciji. U ženskoj konkurenciji u kategoriji do 57 kg biće na raspolaganju dve vize, do 60 kg tri, a u svim preostalim težinskim kategorijama biti podeljene po četiri vize za predstojeću Olimpijadu u Parizu.

Drugi i završni svetski kvalifikacioni turnir u boksu biće održan u Bangkoku, od 23. maja do 3. juna 2024. godine.

Podsetimo se, ranije su bokseri Vakid Abasov i Natalia Šadrina su na Evropskim igrama održanim u Poljskoj prošle godine obezbedili učešće na predstojećim Olimpijskim igrama u Parizu.

