NIJE BILO DILEME: Zorana Arunović i Damir Mikec ponovo najbolji strelci Srbije

STRELjAČKI savez Srbije proglasio je danas na svečanosti u Beogradu Damira Mikeca i Zoranu Arunović za najbolje strelce Srbije u 2023. godini.Damir Mikec je prethodnu godinu završio na prvom mestu svetske rang-liste za vazdušni pištolj, a postao je evropski prvak i svetski vicešampion pištoljem u pojedinačnoj konkurenciji.

Foto: Nebojsa Parausic

On je jedan od svega nekoliko strelaca koji su u 2023. godini došli do pobedničkog postolja i na Evropskom i na Svetskom prvenstvu u pojedinačnoj disciplini. U riznicu je dodao i medalje na Svetskim kupovima, što pojedinačno, što u miksu sa Zoranom Arunović, naveo je Savez u saopštenju.

Obraćajući se na svečanosti, Mikec je istakao da će prethodnu godinu pamtiti po tome što je osvojio dva odličja koja su mu nedostajala.

- Prvi put sam postao evropski prvak vazdušnim pištoljem. Posle nekoliko srebrnih medalja, postao sam najbolji na Starom kontinentu, čemu sam dugo težio. To je medalja koju sam najviše želeo i veoma sam srećan zbog tog uspeha, a posebno zato što sam na Evropskom prvenstvu osvojio 'duplu krunu' i ponovo postao prvak Evrope u miksu sa Zoranom - rekao je Mikec.

"Pred kraj sezone, sam stigao do prve pojedinačne medalje na Svetskim prvenstvima. Ispunjeni su svi planovi za sezonu, a to je ohrabrenje za olimpijsku godinu", dodao je on.

Zorana Arunović je u paru sa Damirom Mikecom osvojila pet medalja u miksu, na Svetskom kupu u Kairu osvojila je srebro. Ona je na finalu Svetskog kupa u Dohi bila na korak od odličja, zauzevši četvrto mesto.

- Prošla godina rezultatski nije bila onakva kako sam planirala. Na tri ciljana takmičenja nisam ostvarila sve što sam želela. Ipak, ima i stvari kojima u 2023. godini mogu da budem ponosna. Prolazila sam kroz teške periode, imala problema, ali ponosna sam što sam sve uspela da prevaziđem - rekla je Arunović.

- Bila je to prilika i da sebe dobro izanaliziram, da vidim šta treba da popravim u svom radu, da vidim gde mogu da napredujem. Nadam se da će ta analiza dati rezultate u ovoj godini - dodala je Arunović.

Za najboljeg trenera u prethodnog godini proglašen je Goran Mikec, a za najbolji klub kragujevački "Čika Mata".

Streljački savez Srbije je dodelio i specijalna priznanja - plaketama su nagrađeni Ministarstvo odbrane, koje je obezbedilo 2.000 serijskih vazdušnih pušaka koje je ŠS podelio klubovima, i Ministarstvo građevine, saobraćaja i infrsatsrukture.

Od pojedinaca je plaketom je nagrađen Radovan Gatarić, načelnik policijske stanice Čukarica, opštine na kojoj se nalazi ŠS.

Posthumno je nagrađen Milisav Pantić, koji je dugogodišnjim radom ostavio dubok trag u srpskom i jugoslovenskom streljaštvu.

