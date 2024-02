BLISTALI MLADI ŠAHISTI IZ PARAĆINA: Završen 26. Kadetski festival ŠSCS (FOTO)

ČAK tri šampionska pehara stigla su u Paraćin sa upravo završenog 26. Kadetskog festivala Šahovskog saveza centralne Srbije (ŠSCS) na kom su mladi šahisti iz Omladinskog šahovskog kluba "Paraćin" ostvarili sjajne rezultate.

Foto: ŠSCS

U apsolutnoj omladinskoj konkurenciji (do 20 godina), iako tek šesta po trenutnom rejtingu, Dunja Milićević (na slici) odigrala je odličan turnir i sa 5 poena iz 7 partija postala omladinska šampionka centralne Srbije za 2024. godinu.

- U konkurenciji devojčica do 14 godina, Neda Petrović osvojila je čak 6,5 poena iz 7 partija i zahvaljujući boljim dodatnim kriterijumima od direktne rivalke Anđele Krinulović, donela je takođe pobednički pehar u Paraćin. Saša Lukić iz Drenovca, koji na osnovnoj registraciji nastupa za ŠU Rokada iz Varvarina igrao je u apsolutnoj omladinskoj konkurenciji i sakupio 5 poena iz 7 partija. To mu je donelo 4. mesto u konkurenciji omladinaca, ali i pobednički pehar u konkurenciji dečaka do 18 godina – ističe Saša Jevtić, predsednik Skupštine ŠS centralne Srbije.

Na ova tri pehara treba dodati i srebrnu medalju koju je doneo najmlađi predstavnik OŠK “Paraćin”, Jakša Marjanović, u konkurenciji dečaka do 8 godina.

Svi ostali predstavnici iz Paraćina uspeli su da se plasiraju među 10 najboljih u svojim konkurencijama i da ostvare plasman na državni šampionat. To su: Vasilije Lukić, Marko Petrović, David Milovanović, Nataša Lukić, Branko Petrović i David Lukić.

Festival je u hotelu “Ravni gaj” kod Kragujevca trajao od 15. do 18. februara. Na ceremoniji zatvaranja nagrade su uručili: u ime domaćina Darko Jovanović, selektor muške reprezentacije Srbije Miodrag Perunović, predsednik Skupštine ŠS Centralne Srbije Saša Jevtić i Lidija Vučković, predsednica ŠS centralne Srbije.

