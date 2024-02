HRVAT UMALO UBIO SVOG SELEKTORA! Ono što je Ivica Tucak doživeo posle finala Svetskog prvenstva - nije ni sanjao da će mu se desiti

Svetsko prvenstvo u vaterpolu 2024. čiji je domaćin bila Doha okončano je na dramatičan način, kako u rezultatskomk smislu, tako i u jednom individualnom.

Podsetimo, zlato je pripalo, treći put u istoriji, Hrvatskoj - koja je posle pravog vaterpolo trilera pobedila Italiju, iako se činilo da će "azuri" osvojiti titulu.

A onda...

Onda je, usled velikog slavlja novih šampiona planete, njihov 27-godišnji reprezentativac Loren Fatović rešio da se ogluši na zahtev selektora.

Ivica Tucak, strateg Hrvata, rekao je igračima pred finale da, u slučaju pobede, njega ne bacaju u bazen jer je nedavno imao operaciju na srcu.

Ali, Fatovića to nije zanimalo. Ili je, u euforiji, na to - prosto zaboravio.

Evo šta je Tucak rekao posle meča o tome, i to kada je upitan "imate evropsko zlato, dva svetska, ali nedostaje još jedno?"

- Moja životna želja je olimpijsko zlato. Dok ga ne budem imao u svojim vitrinama neću biti miran. Nadam se da će to zlato doći s Hrvatskom. Imamo jednu neverovatnu hemiju. Nedavno su mi ugradili stent pa sam im rekao da me ne bacaju u bazen, ali me Fatović svejedno bacio. Možda želi da me se reši! Olimpijske igre su moj san i uradiću sve da ponovimo veliki rezultat. Sad će biti slavlje, mislim da smo to zaslužili. Premoreni smo, ali hvala Bogu da se ovako završilo - istakao je selektor hrvatske vaterpolo reprezentacije.









