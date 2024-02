TROKORAKOM STIĆI DO PARIZA: Vaterpolista Dušan Mandić sa puno optimizma i pozitivne energije očekuje Svetsko prvenstvo u vodenim sportovima

VATERPOLISTI polako ulaze u kožu tenisera. Samo što završe jedno veliko takmičenja, počinje drugo. Još se nisu slegli utisci sa Evropskog prvenstva u Zagrebu, gde su "delfini" bili sedmi, a već 2. februara u Dohi počinje Svetsko prvenstvo u vodenim sportovima. Vaterpolisti kreću 5. februara, kada se u prvom kolu grupe C sastaju sa Japanom. Dva dana kasnije igraju sa Crnom Gorom, 9. sa SAD, koje od 2013. vodi Dejan Udovičić. Srbi jure olimpijsku vizu i to već mogu da ostvare osvajnjem prvog mesta u grupi, koje donosi direktan plasman u četvrtfinale.

FOTO: M. Vukadinović

- Ni ja nemam takvo iskustvo, da za mesec i po dana odigram dva velika takmičenja. Trudim se i da ne razmišljam o tome, s tim sam se pomirio onog momenta kada sam saznao šta nas čeka. Jednostavno, kako je nama, tako je i svima. Nije lako nimalo, biti na vrhunskom nivou dugo vremena je vrlo teško izvodljivo. I kada se završi ovo Svetsko prvenstvo, a svima nama je fokus na Dohu, za dve sedmice klubovi za koje igramo imaće krucijalne utakmice u Ligi šampiona. Jednostavno, jedan ritam koji ti ne dozvoljava ni malo vremena da spustiš gas - ističe za Sportski dodatak "Novosti" Dušan Mandić.

U Kataru se dele poslednje četiri olimpijske vize. A kartu za Pariz još nisu izvadili: Italija, Crna Gora, Hrvatska, Rumunija, Brazil, Kina i Kazahstan.

- To je glavni cilj i ogromna želja svih nas, da prvo izborimo olimpijsku vizu i nadam se da ćemo to uspeti da uradimo kroz grupnu fazu. Ako budemo prvi u grupi izborili smo je, ako budemo drugi idemo u osminu finala, najverovatnije na Rumune. A kada izborimo plasman među osam, verujem da ćemo u četvrtfinalu "prodisati", svesni da imamo olimpijsku vizu u džepu. Verujem da ćemo se u tom slučaju opustiti, da će ruke biti lakše u napadu i da će ta neka negativna tenzija ili pritisak koju imaju mlađi igrači nestati, da ćemo onda dati svoj maksimum kako bismo videli gde smo u ovom trenutku - naglašava Mandić.

Srpski bombarder ne može a da se ne osvrne na Evropsko prvenstvo u Zagrebu, gde su osvojili sedmo mesto:

- U četvrtfinalu smo izgubili na peterce od podmlađene selekcije Mađarske. Mi smo to uradili njima 2014, kada smo u podmlađenom sastavu u finalu Svetskog kupa u Almatiju pobedili njihov najjači sastav, tako da su nam se revanširali, u tom pogledu. Ali, ne bih dizao frku i paniku, jer jednostavno nema ni vremena za to. Moramo da zbijemo redove, da se ujedinimo kao tim.

Mandić ističe da je start na Svetskom prvenstvu potpuno drugačiji od početka na šampionatu Starog kontinenta, gde su imali lakše protivnike:

- Ovde nam je svaka utakmica "na nož". Prvi rival je Japan, vrlo neugodan tim. Bez obzira na to koji rezultat bude na kraju, to je takva plivačka ekipa protiv koje moraš da se umoriš i ne smeš da se štediš. Potom sledi Crna Gora, pa Amerika. I njima i nama je ista stvar bitna, i oni i mi hoćemo da budemo prvi. Biće izuzetno teško, izuzetno napeto, ali bože moj, to je lepota sporta. Svi mi težimo i sanjamo da budemo na Svetskom prvenstvu, da igramo takve utakmice. Ja i dan-danas, posle svega što sam prošao, sa jednakim uzbuđenjem idem u Dohu.

Svestan je Dušan da navijači od njega očekuje golove, da rešava utakmice kao u zlatna vremena srpskog vaterpola...

- Ekipe se vrlo dobro pripremaju, često su tu dvojica igrača koji me dupliraju. Mogu da izaberem da isforsiram šut sa dvojicom na sebi. Nekad će to da prođe, neki put neće. Nije ovo košarka, gde treba da ubaciš loptu u koš. Ovde je drugačije, mislim da će ekipa da iskoristi. Samo da ne filozofiram. Mislim da bi svako trebalo da da svoj maksimum u okviru ekipe. Jar, ako svako bude bolji, tako će i ekipa da bude bolja. Bitno je i da izvršavamo timske zadatke. Verujem da idemo ka tome, da dobro treniramo, odigrali smo nedavno dosta pripremnih utakmica sa Francuzima. Optimista sam, pun neke pozitivne energije - naglašava Mandić.

Nekad je bilo nezamislivo da se Srbija kući vraća bez medalje. Od Olimpijskih igara 2021. u Tokiju, "delfini" se nisu peli na pobedničko postolje.

- Ima svega, dugo nismo uzeli medalju. Ali, sa jedne strane možda je i moralo da se desi, nakon svega šta smo uradili, koliko medalja uzeli. Došlo je do smene generacija, došla je nova, koja ima godinu dana manje da se spremi za Olimpijske igre i ima zbijena tri takmičenja. Znači, manje prostora za napredak, manje prostora za rad, za sazrevanje. Sve je nabijeno u mali vremenski period...

Kada je Mandić ulazio u reprezentaciju pripreme su trajale celo leto. Od 2022. sve su kraće i kraće, a takmičenja kao na traci...

- Vrlo je teško, vrlo zahtevno, ali neću da razmišljam o tome. U Dohu idemo da zbijemo redove i da ostvarimo što više možemo - odlučan je Mandić.

Svaka utakmica je finalna

- SVAKA utakmica nam je bitna, svaka je finalna, bilo bi izuzetno dobro da budemo prvi u grupi. Ja iskreno smatram da ako budemo prvi ili eventualno drugi u grupi da je to odlično. Kada uzmemo olimpijsku vizu, onda je nebitno s kim ćemo se boriti za ulazak u polufinale. Mislim da će ova ekipa da pokaže svoj pravi maksimum ukoliko igra sa olimpijskom vizu u džepu - ubeđen je Mandić.

"Fradi" pravi izbor

PO Mandiću se vidi da mu i te kako prija što od juna prošle godine igra za Ferencvaroš.

- To je klub koji apsolutni ceni profesionalizam. Oni su veoma aprofesionalni i ja se tako ponašam, kao u svakom klubu u kojem sam igrao. Sa te strane stvarno uživam što igram u jednom kvalitetnom timu, sa svetskim šampionima. Imamo odličnu ekipu, sa izvrsnim trenerom. Dosad smo imali sve pobede, nadam se da će se tako i nastaviti - ističe Mandić.

Dosadašnja svetska prvenstva

1973. (Beograd) - 1. Mađarska, 2. SSSR, 3. Jugoslavija

1975. (Kali) - 1. SSSR, 2. Mađarska, 3. Italija

1978. (Z. Berlin) - 1. Italija, 2. Mađarska, 3. Jugoslavija

1982. (Gujakil) - 1. SSSR, 2. Mađarska, 3. SR Nemačka

1986. (Madrid) - 1. Jugoslavija, 2. Italija, 3. SSSR

1991. (Pert) - 1. Jugoslavija, 2. Španija, 3. Mađarska

1994. (Rim) - 1. Italija, 2. Španija, 3. Rusija

1998. (Pert) - 1. Španija, 2. Mađarska, 3. Jugoslavija

2001. (Fukuoka) - 1. Španija, 2. Jugoslavija, 3. Rusija

2003. (Barselona) - 1. Mađarska, 2. Italija, 3. SCG

2005. (Montreal) - 1. SCG, 2. Mađarska, 3. Grčka

2007. (Melburn) - 1. Hrvatska, 2. Mađarska, 3. Španija

2009. (Rim) - 1. Srbija, 2. Španija, 3. Hrvatska

2011. (Šangaj) - 1. Italija, 2. Srbija, 3. Hrvatska

2013. (Barselona) - 1. Mađarska, 2. Crna Gora, 3. Hrvatska

2015. (Kazanj) - 1. Srbija, 2. Hrvatska, 3. Grčka

2017. (Budimpešta) - 1. Hrvatska, 2. Mađarska, 3. Srbija

2019. (Gvanžu) - 1. Italija, 2. Španija, 3. Hrvatska

2022. (Budimpešta) - 1. Španija, 2. Italija, 3. Grčka

2023. (Fukuoka) - 1. Mađarska 2. Grčka 3. Španija, 4. Srbija

o Srbija kao naslednica Jugoslavije i SCG ima pet zlata, dva srebra i pet bronzi, a kao samostalna ima dva zlata, srebro i bronzu.

Raspored

GRUPA C

Prvo kolo - 5. 2.

Japan - Srbija 14.00

Crna Gora - SAD 15.30

Drugo kolo - 7. 2.

SAD - Japan 10.00

Srbija - Crna Gora 15.30

Treće kolo - 9. 2.

Crna Gora - Japan 7.00

Srbija - SAD 15.30

GRUPA A

Prvo kolo - 5. 2.

JAR - Španija 7.00

Hrvatska - Australija 11.30

Drugo kolo - 7. 2.

Australija - JAE 11.30

Španija - Hrvatska 17.00

Treće kolo - 9. 2.

Australija - Španija 11.30

JAR - Hrvatska 14.00

GRUPA B

Prvo kolo - 5. 2.

Kina - Grčka 8.30

Brazil - Francuska 10.00

Drugo kolo - 7. 2.

Francuska - Kina 7.00

Grčka - Brazil 8.30

Treće kolo - 9. 2.

Grčka - Francuska 17.00

Brazil - Kina 18.30

GRUPA D

Prvo kolo - 5. 2.

Italija - Kazahstan 17.00

Rumunija - Mađarska 18.30

Drugo kolo - 7. 2.

Kazahstan - Rumunija 14.00

Mađarska - Italija 18.30

Treće kolo - 9. 2.

Kazahstan - Mađarska 8.30

Rumunija - Italija 10.00

OSMINA FINALA - 11. 2.

2A - 3B

3A - 2B

2C - 3D

3C - 2D

ČETVRTFINALE - 13. 2.

1A - 2C/3D (35)

1B - 3C/2D (36)

1C - 2A/3B (37)

1D - 3A/2B (38)

POLUFINALE - 15. 2.

Pob. 35 - Pob. 36 14.00

Pob. 37 - Pob. 38 15.30

SUBOTA - 17. 2.

Meč za bronzu 9.30

FINALE 15.30

Prvi kreću Jelena i Ivan

OD Srba prvi na SP u Dohi startuju reprezentativci u sinhronom plivanju Jelena Kontić i Ivan Martinović. Oni će se 3. februara takmičiti i disciplini miks duet tehnički program, a 9. i u miks duetu slobodan program.

Pre pola godina na SP u Fukuoki osvojili su šesto mesto u slobodnom programu, dok su u tehničkom programu bili

