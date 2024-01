NOVA DESTINACIJA F1: Bolidi će brujati centrom Madrida

MADRID će biti nova destinacija za Formulu 1 od 2026. godine.

FOTO: Tanjug/AP

Gradski čelnici glavnog grada Španije potpisali su ugovor sa "najbržim karavanom na svetu" do 2035. godine. Trka će se voziti na stazi dužine 5,4 kilometara, oko izložbenog centra "Ifema". Nova pista imaće 20 krivina.

Organizatori su naveli da će svakom trkačkom danu moći da prisustvuje 110.000 navijača, a planira se proširenje kapaciteta na 140.000 gledalaca dnevno. Navedeno je da će 90 odsto gledalaca moći da dođe na trku javnim prevozom, metroom ili vozom.

Trka za Veliku nagradu Španije se od 1991. godine održavala u Barseloni na stazi Katalunja. Ugovor Katalunje sa Formulom 1 ističe 2026. godine. Međutim, čelnici Formule 1 pregovaraju sa Barselonom o mogućnosti da taj grad ostane organizator trke, pa bi Španija bila domaćin dva trkačka vikenda.

Poslednja trka Formule 1 u Madridu vozila se 1981. godine. Trke u Heresu vozile su se od 1986. do 1990. i od 1994. do 1997. godine. Španija je bila domaćin i trke za Veliku nagradu Evrope, na uličnoj stazi u Valensiji od 2008. do 2012. godine.

- Madrid je neverovatan grad sa neverovatnim sportskim i kulturnim nasleđem, a današnjom objavom počinje uzbudljivo novo poglavlje Formule 1 u Španiji - rekao je predsednik i izvršni direktor Formule 1 Stefano Domenikali.

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.