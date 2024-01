HRVATI OPET ZGROZILI SVET: Francuzi ih optužili za rasizam, Evropa bruji o novom skandalu

RUKOMETAŠI Hrvatske zabeležili su poraz od Francuske 34:32 u meču prvog kola druge faze Evropskog prvenstvau Nemačkoj. Velika prašina podigla se nakon meča, a ponovo su hrvatski navijači bili u fokusu.

Navijače "kockastih" su francuski mediji optužili za rasizam ispoljen prema igračima i stručnom štabu njihove reprezentacije.

Veliku podršku imali su Hrvati, a "Le Figaro" piše o njihovom rasističkom ponašanju nakon utakmice.

- Jesu li naši rukometaši žrtve rasističkih uvreda? Šta su hrvatski navijači rekli francuskim igračima i stručnom štabu koji su sedeli na klupi desetak minuta pre kraja utakmice, pitaju se novinari na početku teksta i dodaju:

- Bilo je rasističkih ispada. To nas je razbesnelo. To je tako, takvih ima u svakoj dvorani, pa i u rukometu, a to je ozbiljan slučaj. To nam je dalo energije, ali nas je i iritiralo - rekao je Turna, a prenosi "Sportal".

Gijom Žil, selektor Francuske, dodao je da su ka njegovim igračima leteli razni predmeti.

- Ne mogu da tvrdim da je bilo rasizma jer ne razumem hrvatski. Jednostavno sam video ubačenu plastičnu čašu, koja je doletela na teren. Vidio sam i ljude koji su bili vrlo žestoki u svojem gestikuliranju i skandiranju. Ovome nema mesta u našem sportu. Generalno, rukomet je uvek bio primer u ponašanju navijača, koji, uprkos svoj strasti, uvek ostanu puni poštovanja. Eto, ovakvo ponašanje je prevršolo sve granice - rekao je Žil.

"Figaro" dodaje kako su hrvatski navijači u Kelnu bili frustriani dešavanjima u završnici utakmice, gde su njihovi ljubimci prokockali šansu da se vrate u igru.

