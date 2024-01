ON JE KRIV ZA DEBAKL SRBIJE! Momir Ilić pronašao krivca za neuspeh "orlova" na Evropskom prvenstvu

REPREZENTACIJA Mađarske je slavila u ključnom duelu protiv reprezentacije Srbije na Evropskom prvenstvu i sada je veliki problem pred našim nacionalnim timom jer smo na pragu ispadanja sa EP.

Foto: Profimedia

Svoje viđenje utakmice dao je i Momir Ilić, legendarni rukometaš i sada šef struke Vesprema u Mađarskoj, koji vrlo dobro poznaje sve igrače sa pomenutog meča. On je u razgovoru za TV Arenasport istakao da je utakmica izgubljena u napadu.

"Moje mišljenje je da smo mi utakmicu izgubili u napadu. Pokrenuću jednu stvar kada kažem da nismo imali dominaciju... Ono što je Lazar Kukić u intervjuu pred meč rekao, on je trebalo da bude taj ključ koji će da organizuje igru, da stvara prednost. On nije bio taj", rekao je Moša Ilić.

Smatra i da je protiv Islanda bilo skromno u napadu.

"Isto tako u utakmici protiv Islanda naš napad je bio jako skroman, sa jako skromnim situacijama. Dolaziilo je do nekih ishitrenih šuteva i mi smo hteli u dva pasa da rešimo naš napad. Borimo se 45 sekundi u odbrani i završimo tako brzo napad. To nije bila naša igra i nije bilo dovoljno za pobedu. Ključ poraza je taj 44. minut sa tri greške sa igračem više, tu je otišla utakmica", istakao je on.

Kaže da prebacuje krivicu na mladog Kukića, ali da je to sa razlogom, jer se radi o odličnom igraču.

"Vraćamo se opet na organizaciju igre i na to ko organizuje, a to je Lazar Kukić. Ja sad malo više prebacujem loptu i krivicu na njega, ali video sam i u tom intervjuu da je bio samokritičan. Šta da se radi, to je tako kako jeste. Neko drugo rešenje na srednjem beku nije imao Toni Đerona", rekao je Ilić.

Smatra i da je najveći problem našeg nacionalnog tima, ali i našeg naroda, taj momenat u kom ne možemo da se oporavimo od izgubljenog. Protiv Islanda je naša reprezentacija izgubila dva gola viška, a onda na startu protiv Mađara nije mogla da se snađe.

"Nažalost je tako, kada smo pričali pre utakmice mislim da smo izgubili bod i da smo tragično doživeli taj izgubljeni bod protiv Islanda. Da nismo uspeli da se oporavimo. Prvih pet minuta utakmice kada smo gledali komentarisali smo da smo pod stresom. Kod nas je taj naboj bio prikazan u takvoj utakmici i mi to doživljavamo tragično, jer smo takav narod", objasnio je on.

