SRBIJA ZABLISTALA U HRVATSKOJ! Naši vaterpolisti fantastično otvorili Evropsko prvenstvo

VATERPOLISTI Srbije furiozno su započeli Evropsko prvenstvo u vaterpolu koje se održava u Hrvatskoj. "Delfini" su ubedljivo pobedili Izrael sa 22:1 (6:0, 5:0, 5:1, 6:0).

Očekivao se ubedljiv trijumf, ali sa samo jednim primljenim golom verovatno nije. Jasno je da Izrael na može da bude pravi reper, no raduje pristup naših igrača.

Od starta su izabranici Uroša Stevanovića zaigrali maestralno i jasno poručili rivalu da nema šta da traži na ovoj utakmici.

Koliko je naša reprezentacija bila dominanta najbolje se može videti da je već posle prvog poluvremena imala prednost od 11:0. Nisu se time zadovoljili i nastavili su u nastavku u istom ritmu.

Izraelci nisu znali šta ih je snašlo i na sve načine su pokušali da dođu bar do počasnog pogotka. To su uspeli da urade na minut do kraja treće četvrtine i to ne iz igre. Peterac je realizovao Ronen Gros.

Veoma je važno što su "delfini" na ovaj način otvorili Evropsko prvenstvo, iako tek dvostrukim olimpijskim šampionima predstoje pravi izazovi.

Najefikasniji u našoj selekciji bio je Marko Radulović sa četiri gola, dok su Strahinja Rašović, Nikola Jakšić, Sava Ranđelović i Radomir Drašović brojali do tri.

U drugoj utakmici ove grupe sastaju se Malta i Nemačka. Srbija naredni meč igra protiv Nemačke u nedelju od 19 časova.

