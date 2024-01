MAKS FERŠTAPEN IZABRAO: Ovo je moj idealni timski kolega

TROSTRUKI svetski šampion Formule 1 izabrao je idealne timske kolege u budućnosti. Vozač Red Bula Maks Ferštapen želeo bih da vidi Landa Norisa u budućnosti kao svog timskog kolegu.

Foto AP

- Ako ne bih mogao da izabrem sebe, onda bi to bio Noris. On je još mlad, velika je karijera ispred njega. On može da bude jako brz - rekao je Holanđanin za nemački Moto i sport.

Zanimljivo, pozicija drugog pilota "bikova" još uvek je neizvesna, pošto je budućnost Serhija Pereza kome ugovor ističe na kraju predstojeće sezone. Sve glasnije se šuška da će Meksikanac završiti svoju odiseju, a jedna od potencijalnih zamena je i nekadašnji vozač Red Bula, a sada Alfataurija Danijel Rikardo. Isto tako, vrh ekipe iz Austrije ne krije da bi u svojim redovima voleli da vide Norisa, iako je on pod ugovorom do kraja 2025.

Bilo ko da dođe, imaće težak zadatak, jer je Ferštapen prethodnih godina "pojeo" Pjera Gaslija, Aleksa Albona, koji nisu imali prilike da se iskažu u kombinezonu Red Bula.

Podsetimo, nova sezona Formule 1 počeće 2. marta za VN Bahreina.

