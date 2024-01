SPREMAMO IM REVANŠ! Sava Ranđelović pred nastup vaterpolista Srbije na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj

POŠTUJU rivala, ali i sebe. Vaterpolisti ovog petka (17.00) u Zagrebu protiv Izraela startuju na 36. Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj, odlučni da se posle šest godina popnu na pobedničko postolje i domognu olimpijske vize. Svesni su da ne smeju da potcene nijednu ekipu, kao i da ih od osmine finala očekuju paklene dueli.

FOTO: M. Vukadinović

Brodolom pre dve godine na EP u Splitu gurnuo ih je u Drugu diviziju, tako da će, ako sami sebi ne zakomplikuju život, tek 10. januara u osmini finala znati koliko zaista mogu na šampionata. A pre toga valja savladati Izrael, Nemačku (7. januara) i Maltu (10. januara).

- Zbog novog sistema takmičenja i devetog mesta u Splitu očekuje nas dosta lakša grupa. U osmini finala očekujemo Francusku kako bismo joj se revanširali za Split. Spremaćemo se za taj meč kroz grupu, uz nadu da će svi igrači biti maksimalno spremni - ističe bek Sava Ranđelović.

Svestan je trofejni vaterpolista da im mečevi u grupi neće mnogo pomoći u dizanju forme za nokaut fazu.

- Idemo postepeno. U osmini finala igraćemo protiv najslabije ekipe iz grupe A, ko god to bio. Ako prođemo taj izazov, onda nas u četvrtfinalu očekuje pobednik grupe B. Zato je teško reći koliko je dobro ili nije to što krećemo iz grupe C. Ali aako želimo da napravimo rezultat koji želimo, onda moramo svakog da pobedimo. Ova ekipa ima kvalitet da izbori olimpijsku vizu. Zato u suštini i nije toliko presudno s kim ćemo sve igrati u nokaut fazi. Svesni smo da na utakmicama u grupi C ne možemo da podignemo nivo forme, zato ćemo sigurno imati i treninge, koji će nas dovesti u željeni ritam za osminu finala - kaže Ranđelović.

Uzdanica Vašaša smatra da je dobro to što će sve vreme igrati u Zagrebu.

- Najbitnije je da svi budemo zdravi, da sve bude kako treba kako bismo spremni dočekali najvažniju utakmicu na turniru - podvlači Ranđelović.

Četvrto mesto na prošlogodišnjem SP u Fukuoki vratilo je veru "delfinima" da mogu da se nadigravaju sa najjačima.

- To SP nam je donelo dosta samopouzdanja, jer smo pokazali sebi da možemo u tim najtežim trenucima. Iako tada nismo bili u najjačem sastavu, pokazali smo da vredimo. Nekako nam je i samopouzdanje poraslo, jer smo igrali odlučujuće utakmice i prešli stepenik četvrtfinala. Iskusniji smo za tu jednu utakmicu i mislim da ćemo biti spremniji za presudne mečeve u Zagrebu - optimista je Ranđelović.

Lane je naša selekcija bila sklona oscilacijama, umela je da izgubi od, na papiru, slabije ekipe. To se ponovilo i nedavno na turniru u Budimpešti, gde ih je iznenadila Nemačka.

- Ne smemo to da dozvolimo. Dođe do pada koncentracije, nekako potcenimo protivnika u tim trenucima, ali to više ne sme da nam se događa. Još smo kao ekipa neiskusni, kratko smo zajedno, sa novim selektorom. Ali bitno je da uvek reagujemo kako treba, da ne tonemo još dublje. U Budimpešti smo posle poraza od Nemačke pobedili Mađare. Mislim da ova ekipa mora da igra na 100 odsto svojih mogućnosti kako bismo ostvarili povoljan rezultat. Ne smemo nijednog trenutka da se opuštama, niti da pomišljamo da možemo lagano nekog da pobedimo - upozorava Ranđelović.

Ono što je ove zime neobično je to što će dve nedelje po završetku EP početi SP u Dohi, na kojem četiri selekcije vade olimpijsku vizu.

- Ne pamtim da su se u nekom drugom sportu za mesec dana odigrala dva velika takmičenja. Mi smo iz naporne klupske sezone došli na pripreme za EP, a posle šampionata očekuje nas SP. Potom se vraćamo u klubove, ali tako je kako je. Spremni smo za to, samo da budemo svi zdravi, da nemamo povređenih igrača. Verujem da će sve da bude kako treba - kaže Ranđelović.

Odričemo se od malena

"DELFINI" će i božićne praznike provesti u bazenu.

- To je cena profesionalnog sporta. To smo znali od početka kada smo počeli da se bavimo vaterpolom. Kao deca smo se dosta odricali da bismo došli na ovaj nivo, tako da ne razmišljamo o tome. Obeležićemo, bitno je što ćemo biti zajedno na Božić i proslavićemo ga - ističe Ranđelović.

Još tri karte za Dohu

NA EP se ne vadi samo viza za Pariz, već i tri karte za SP u Dohi. Srbiji, Mađarskoj, Grčkoj, Španiji, Italiji i Francuskoj, koje su katarsku vizu izvadile na SP u Fukuoki, pridružiće se još tri iz Hrvatske. Za Dohu će se boriti Hrvatska, Crna Gora, Gruzija, Nemačka, Holandija...

"Delfini" će saznati koja će selekcija od te tri biti druga i igrati sa njima, Amerikancima i Južnoafrikancima u grupi na planetarnom skupu.

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.