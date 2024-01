NA ZLATNOM PUTU ZA GRAD SVETLOSTI: Vaterpolisti žele da na EP u Zagrebu i Dubrovniku osvoje titulu i izvade olimpijsku vizu

MI smo ta ekipa, govorile su ranije trofejne generacije vaterpolista. Mi smo ta ekipa, govore i sadašnje uzdanice Srbije. Ni dve godine bez medalje nisu im ugasile veru u sebe, u snagu da mogu ponovo da obraduju naciju. "Delfini" sa puno optimizma dočekuju Evropsko prvenstvo (4-16. januar) u Zagrebu i Dubrovniku. Nikola Jakšić i drugovi veruju da su kadri da se vrate na tron posle šest godina i da u isto vreme izbore plasman na Olimpijske igre u Parizu, gde ovog leta brane zlato iz Tokija.

FOTO: VSS/A. Krupanić

Šampionat se prvi put igra po drugačijem sistemu. Osam najboljih ekipa sa šampionata u Splitu 2022. su u prvoj, a preostalih osam u drugoj diviziji. Prva i druga ekipa iz grupa A i B izboriće direktan plasman u četvvrtfinale, a treća i četvrta u osmini finala igraće sa drugom i prvom selekciju iz grupa C i D.

"Delfini" zbog devetog mesta u Splitu kreću iz Druge divizije. Smešetni su u Zagrebu, gde će u grupi C 5. januara igrati sa Izraelom, na Božić 7. sa Nemačkom, a 9. sa Maltom. Ukoliko opravdaju ulogu velikog favorita kao prvi iz grupe sastaće se 10. januara u osmini finala sa četvrtom selekcijom iz grupe A (Hrvatska, Španija, Crna Gora ili Francuska). Drugo mesto donelo bi trećelasiranu ekipu iz grupe A. Taj utorak, 10. januara je dan D za naše igrače. Izbore li plasman među osam, u četvrtfinalu ih čeka pobednik ili eventualno druge selekcija iz grupe B (Mađarska, Grčka, Italija ili Gruzija). Treća i četvrta selekcija iz grupa C i D razigravaće za plasman od 13. do 16. mesta.

Selektor Uroš Stevanović u hrvatsku prestonicu je odveo jači tim nego onaj iz Fukuoke, gde je prošlog leta Srbija bila četvrta na svetu. Ohrabruje saznanje da će ekipu da predvode prve zvezde kapiten Nikola Jakšić i Dušan Mandić...

- Protiv Hrvata uoči Nove godine sam odigrao prvi meč posle petonedeljne pauze. Potrebno mi je malo vremena da se uigram, još nisam u formi, ali mislim da ću biti spreman za EP, ako ništa drugo ono za osminu finala. Mada bi mi koristile prve tri utakmice kako bih osetio deul igru - ističe kapiten Nikola Jakšić.

Zbog novog sistema takmičenja Srbija u grupnoj fazi neće imati nijednu, na papiru, tešku utakmicu.

- Iskreno, više volim da imamo jedan jak meč u grupi kako bismo videli na čemu smo, ali promenjen je sistem takmičenja. Nikad nismo imali lakšu grupu, tako da ćemo videti šta će se dešavati posle prve faze. Da li će to biti dobro ili loše za nokaut fazu, ne mogu sada ništa da kažem. Videćemo posle osmine finala - naglašava Jakšić.

Jedan od najboljih vaterpolista sveta, kome će prvi put na velikom takmičenju društvo praviti mlađi brat Petar, veruje da će ekipa pokazati da je spremna za iskorak u odnosu na SP u Fukuoki.

- Mislim da smo napredovali, i fizički, i pre svega mentalno. Ekipa je posle EP u Splitu 2022. nova, kao i selektor, tako da je trebalo vreme da se uklopimo. Sada je tim na višem nivou nego što je bio na SP, ali na nama je da to pokažemo na evropskoj smotri - smatra Jakšić.

U Hrvatskoj se vadi jedna karta za Pariz, a preostale četiri u Dohi na SP početkom februara. Ipak, Jakšić u ovom trenutku ne želi da razmišlja o Kataru.

- Olimpijska viza je osnovni cilj, kao i da osvojimo evropsko prvenstvo. To ide jedno s drugim - jasan je Jakšić. - Ciljevi su i dalje najviši, to se, naravno, nikad neće promeniti, bez obzira na to ko je u ekipi i protiv koga igramo.

Svestan je Jakšić da je konkurencija žestoka, da su najrasterećeniji aktuelni svetski prvak, Mađarska i vicešampion planete Grčka, koji su već osigurali Pariz. Tu su i treći sa SP, Španci, aktuelni evropski prvaci Hrvati, Italijani, Crnogorci, sve bolji Francuzi...

- Nema šta, konkurencija je dosta jaka. Ali, bez obzira na to ništa se neće promeniti u našim planovima, uvek ćemo imati cilj da idemo na najviši stepenik pobedničkog postolja - podvlači Jakšić.

Zbog rata u Izraelu domaćinstvo od Netanje preuzela je Hrvatska. Igraće se u Dubrovniku i Zagrebu, u kojem će se na bazenu Mladosti najbolje selekcije boriti i za medalje. Ali, promena domaćina nije uticala na naše igrače.

- Možda će biti lakše, jer je Hrvatska bliža. Nas to nije poremetilo, videćemo kako će biti. Ponavljam, ima mnogo konkurenata za najviši plasman, ali stvarno verujem u nas, da smo mi glavni i da sve zavisi od nas.

Prekaljeni golman Branislav Mitrović podseća da je neobično to što će za mesec i po dana odigrati i Evropsko i Svetsko prvenstvo.

- Ovo je specifična zima. Imamo i dalje, zbog naporne klupske sezone, problema sa povredama i bolestima igrača. Nije bilo vremena da se potpuno oporave. Ali, verujem da smo dobro radili, mislim da smo napravili iskorak u odnosu na prošlo leto, usavršavanje i građenje naše igre. Ne želim ništa da obećavam, ali mislim da smo napredovali - kaže Mitrović.

Ni za sjajnog čuvara mreže nema dileme, najvažnija utakmica je u osmini finala.

- Što se nas tiče trebalo bi grupu C odraditi, nema šta tu da se komentariše. I već od osmine finala ulazimo u jake utakmice. Nekad su nam to bile laki mečevi, sada toga nema, ni u osmini finala. Trebalo bi se fokusirati na 10. januar, a tek posle razmišljati dan za danom. Videćemo šta to nosi. Ovakav sistem nije dobar za našu ekipu, jer dolazimo u situaciju da moramo da se borimo za četvrtfinale, u kojem smo godinama imali lakše rivale. Sve to nam otežava put, ali tako kako je - smatra Mitrović.

Ambicije su, što se tiče vaterpolo reprezentacije, uvek najviše.

- Cilj je da se ove zime izvadi olimpijska viza. Ali, mi uvek težimo samom vrhu. Onaj ko se bavi sportom, a nema ambiciju da bude šampion, kakav god da je, ne bi trebalo da se bavi sportom - poručuje Mitrović.

Nikad ne kalkulišemo

BRANISLAV Mitrović smatra da samo stručni štab može da komentariše to što će se za mesec i po dana odigrati EP i SP.

- Mi igrači uopšte ne razmišljamo o tome. U našem timu su igrači koji imaju previše uspeha iza sebe, da bi mogli da razmišljaju i čak kalkulišu kako će da odigraju jedno ili drugo takmičenje. Svi smo spremni da damo maksimum za našu zemlju - naglašava Mitrović.

Lazić: Idemo po titulu

CENTAR Đorđe Lazić podvlači da su svi u reprezentaciji veoma motivisani:

- Mada imamo dva takmičenja u dva meseca, želimo da već na EP izborimo plasman na Olimpijske igre. Spremni smo, kompletni i idemo da osvojimo zlato u Zagrebu i plasiramo se u Pariz, koji je kruna ove sezone i generacije. Samo nećemo nikoga da potcenimo. Promenio se sistem takmičenje, mečevi u grupi će na pomoći da se uigramo i spremimo za nokaut-fazu. Sigurno je da tempiramo formu za osminu finala i četvrtfinale, koje će biti i najvažnije utakmice na turniru.

SRBIJA 2024.

BRANISLAV MITROVIĆ

DUŠAN MANDIĆ

STRAHINjA RAŠOVIĆ

SAVA RANĐELOVIĆ

ĐORĐE LAZIĆ

RADOMIR DRAŠOVIĆ

NEMANjA VICO

NEMANjA UBOVIĆ

NIKOLA JAKŠIĆ

MARKO RADULOVIĆ

VUK MILOJEVIĆ

VIKTOR RAŠOVIĆ

NIKOLA LUKIĆ

PETAR JAKŠIĆ

RADOSLAV FILIPOVIĆ

Raspored

PRVA divizija

GRUPA A - Dubrovnik

Prvo kolo - 4. 1.

Crna Gora - Francuska 17.00

Španija - Hrvatska 20.15

Drugo kolo - 6. 1.

Crna Gora - Španija 17.45

Hrvatska - Francuska 20.15

Treće kolo - 8. 1.

Španija - Francuska 17.45

Crna Gora - Hrvatska 20.15

GRUPA B - Zagreb

Prvo kolo - 4. 1.

Gruzija - Italija 17.00

Mađarska - Grčka 19.00

Drugo kolo - 6. 1.

Gruzija - Mađarska 17.00

Grčka - Italija 19.00

Treće kolo - 8. 1.

Gruzija - Grčka 17.00

Mađarska - Italija 19.00

DRUGA divizija

GRUPA C - Zagreb

Prvo kolo - 5. 1.

Srbija - Izrael 17.00

Nemačka - Malta 19.00

Drugo kolo - 7. 1.

Malta - Izrael 17.00

Srbija - Nemačka 19.00

Treće kolo - 9. 1.

Nemačka - Izrael 17.00

Srbija - Mađarska 19.00

GRUPA D - Dubrovnik

Prvo kolo - 5. 1.

Slovačka - Slovenija 17.45

Holandija - Rumunija 20.15

Drugo kolo - 7. 1.

Rumunija - Slovenija 17.45

Slovačka - Holandija 20.15

Treće kolo - 9. 1.

Slovačka - Rumunija 17.45

Holandija - Slovenija 20.15

OSMINA FINALA - Zagreb

10. januar

A4 - C1

A3 - C2

11. januar

B4 - D1

B3 - D2

ČETVRTFINALE - 12. 1.

B1 - A4/C1 (P1)

B2 - A3/C2 (P2)

A1 - B4/D1 (P3)

A2 - B3/D2 (P4)

POLUFINALE - 14. 1.

P3 - P2

P1 - P4

UTORAK, 16. 1.

Za 7. mesto 15.00

Za bronzu 16.30

Za 5. mesto 18.30

FINALE 20.15

1926. BUDIMPEŠTA - 1. Mađarska, 2. Švedska, 3. Nemačka, Jugoslavija nije učestvovala

1927. BOLONjA - 1. Mađarska, 2. Francuska, 3. Belgija, Jugoslavija bez plasmana

1931. PARIZ - 1. Mađarska, 2. Nemačka, 3. Austrija, Jugoslavija nije učestvovala

1934. MAGDEBURG - 1. Mađarska, 2. Nemačka, 3. Belgija, 5. Jugoslavija

1938. LONDON - 1. Mađarska, 2. Nemačka, 3. Holandija, Jugoslavija nije učestvovala

1947. MONTE KARLO - 1. Italija, 2. Švedska, 3. Belgija, Jugoslavija bez plasmana

1950. BEČ - 1. Holandija, 2. Švedska, 3. JUGOSLAVIJA

1954. TORINO - 1. Mađarska, 2. JUGOSLAVIJA, 3. Italija

1958. BUDIMPEŠTA - 1. Mađarska, 2. JUGOSLAVIJA, 3. SSSR

1962. LAJPCIG - 1. Mađarska, 2. SSSR, JUGOSLAVIJA

1966. UTREHT - 1. SSSR, 2. DR Nemačka, 3. JUGOSLAVIJA

1970. BARSELONA - 1. SSSR, 2. Mađarska, 3. JUGOSLAVIJA

1974. BEČ - 1. Mađarska, 2. SSSR, 3. JUGOSLAVIJA

1977. JONKPING - 1. Mađarska, 2. JUGOSLAVIJA, 3. Italija

1981. SPLIT - 1. SR Nemačka, 2. SSSR, 3. Mađarska, 4. Jugoslavija

1983. RIM - 1. SSSR, 2. Mađarska, 3. Španija, 4. Jugoslavija

1985. SOFIJA - 1. SSSR, 2. JUGOSLAVIJA, 3. SR Nemačka

1987. STRAZBUR - 1. SSSR, 2. JUGOSLAVIJA, 3. Italija

1989. BON - 1. SR Nemačka, 2. JUGOSLAVIJA, 3. Italija

1991. ATINA - 1. JUGOSLAVIJA, 2. Španija, 3. SSSR

1993. ŠEFILD - 1. Italija, 2. Mađarska, 3. Španija, Jugoslavija nije učestvovala

1995. BEČ - 1. Italija, 2. Mađarska, 3. Nemačka, Jugoslavija nije učestvovala

1997. SEVILjA - 1. Mađarska, 2. JUGOSLAVIJA, 3. Rusija

1999. FIRENCA - 1. Mađarska, 2. Hrvatska, 3. Italija, 7. Jugoslavija

2001. BUDIMPEŠTA - 1. JUGOSLAVIJA, 2. Italija, 3. Mađarska

2003. KRANj - 1. SCG, 2. Hrvatska, 3. Mađarska

2006. BEOGRAD - 1. SRBIJA, 2. Mađarska, 3. Španija

2008. MALAGA - 1. Crna Gora, 2. SRBIJA, 3. Mađarska

2010. ZAGREB - 1. Hrvatska, 2. Italija, 3. SRBIJA

2012. AJNDHOVEN - 1. SRBIJA, 2. Crna Gora, 3. Mađarska

2014. BUDIMPEŠTA - 1. SRBIJA, 2. Mađarska, 3. Italija

2016. BEOGRAD - 1. SRBIJA, 2. Crna Gora, 3. Mađarska

2018. BARSELONA - 1. SRBIJA, 2. Španija, 3. Hrvatska

2020. BUDIMPEŠTA - 1. Mađarska, 2. Španija, 3. Crna Gora, 5. Srbija

2022. SPLIT - 1. Hrvatska, 2. Mađarska, 3. Španija, 9. Srbija





