JOŠ JEDNA GODINA ZA PONOS: Srpski sportovi beležili izvanredne uspehe u 2023. godini

JOŠ jedna godina za ponos srpskog sporta. Tokom 2023, nije bilo meseca u kojem se nismo radovali medaljama naših takmičara. U berićetnoj godini blistali su i briljirale ekipe, poput košarkaša i odbojkašica na svetskim prvenstvima, a basket tim 3h3 nastavio je dominaciju na planeti, ali i na Starom kontinentu. Individualci su, takođe, bili na izuzetnom nivou. Najuspešnija srpska atletičarka Ivana Španović dopunila je kolekciju odličja na SP u Budimšešti na otvorenom, a početkom sezone stajala je na najvišem stepeniku pobedničkog podijuma i na dvoranskom EP u Turskoj.

Tanjug/AP

Lovorike je nastavio da kupi neponovljivi strelac Damir Mikec, a rvanje je, takođe, postalo sport u kojem se naši "snagatori" ne vraćaju bez medalja. Posebno mesto svakako zauzimaju Evropske igre u Poljskoj, sa kojih su naši se vratili sa rekordnih 16 odličja.

Najveća radost, a ujedno i najveće i najprijatnije iznenađenje, priredili su košarkaši. Kada su otkazi krenuli da se ređaju kao na traci, bez Nikole Jokića, Vasilija Micića, Nikole Kalinića, Nemanje Nedovića... prežaljeni su ispraćeni put Manile, a tokom dve sedmice i na povratku, postali su nacionalni heroji. Tome je kumovala nesrećna povreda bubrega Boriše Simanića protiv Južnog Sudana, posle koje se košarkaški as čak borio za život. Taj momenat je još više ujedinio ekipu, a da je bilo malo sreće u finalu protiv Nemačke, mogli smo da se okitimo prvim zlatom posle 20 godina i Indijanapolisa. Kruna svega bio je spektakularan doček na balkonu gradske Skupštine, zajedno sa Novakom Đokovićem i basketašima.

Nole na pragu istorije BLIZU je bila Dejvis kup reprezentacija Srbije da podari našoj zemlji drugu "salataru" u istoriji. Bolan poraz Novaka Đokovića u polufinalu od Janika Sinera ugasio je taj san, ali je Nole u 2023, na mnogo turnira učinio celu zemlju ponosnom. Osvojio je tri od četiri grend slem trofeja (Australijan open, Rolan Garos i Ju-Es open), bio je tu nesrećni poraz od Karlosa Alkaraza u finalu Vimbldona, a godinu koja odlazi može da pamti i po tome što je "prešišao" neverovatnu brojku od 400 sedmica na vrhu ATP liste. Krajem sezone, Hamad Međedović najavio je još bolje rezultate pobedom na turniru "naredne generacije" u Džedi, a u Londonu mlada Luna Vujović podigla je pehar juniorskog grend slema i time nagovestila da bi mogla da bude prava naslednica Ane Ivanović i Jelene Janković.

U tom periodu u Turskoj, odbojkašice su bile nadomak prvog mesta. Pulenke selektora Đovanija Gvidetija igrale su sa oscilacijama, ali su bez većih problema stigle do velikog finala. U fantastičnoj atmosferi, dve lopte odlučile su da prvak sveta bude Turska, a odlična korektorka Tijana Bošković bila je, kao po običaju, udarna igla našeg tima.

Ipak, kada se priča o ekipnim medaljama, basketaši su zauzeli centralno mesto. U četiri meseca pokorili su i svet i Evropu. Oba takmičenja igrali su Strahinja Stojačić i Marko Branković, Dejan Majstorović i Mihailo Vasić bili su u timu u Austriji, a Nemanja Barać i Stefan Kojić na EP u Izraelu. Posebno dramatično je bila borba za zlato na "domaćem" terenu u Beču, koji je vrveo od naših navijača, a lopta bivšeg NBA košarkaša Džimera Frideta izmigoljila se iz obruča i pomogla nam da stignemo do zlata u dvoboju sa Amerikancima. U Jerusalimu na EP je, takođe, bilo preokreta. Iako nijedan susret nisu izgubili, u većini duela vraćali su se "orlovi" iz minusa i pobeđivali (u finalu savladana Litvanija).

Angelina, Uroš, Nikola... POSEBNE pohvale zalužuju i mlade nade srpskog sporta. Atletičarka Angelina Topić je na EP do 20 godina u Jerusalimu dominantno stigla do zlata u skoku uvis, a uz to je proglašena za "zvezdu u usponu" u Evropi. Seniorska vaterpolo reprezentacija Srbije nije imala godinu na nivou, ali su blistali juniori, sa osvojenim srebrom na SP do 20 godina. Momci Miloša Korolije su poraženi u finalu od Mađarske. Kada su u pitanju vodeni sportovi, Uroš Živanović je u Beogradu na EP osvojio srebro i bronzu na 50 i 100 metara prsno. Takođe, u našoj zemlji u Nišu, generacija do 18 godina predvođena košarkašim biserom Nikolom Topićem sa ponosom je stajala na najvišem stepeniku pobedničkog postolja, a on bio proglešen MVP šampionata...

Prošlog leta bila je mini generalna proba za OI. Na Evropskim igrama u Krakovu osvojeno je rekordnih 16 medalja. Kajakaši Marko Dragosavljević i Ervin Holpert "povukli su veslo" bronzanom medaljom u disciplini K2 500 metara. Nastavio je četverac Anđelo Džombeta, Marko Novaković, Stefan Vrdoljak, Vladimir Torubarov u trci na 500 metara, a na istoj distanci u jednosedu Marko Dragosavljević okitio se bronzom. Na 200 metara do druge pozicije došla je Milica Novaković. Prvim mestom tekvondistkinja Aleksandra Perišić, preko Špankinje Sesilije Kastro Burgos, u katergoriji do 67 kilograma dominantno je slavila. Maestralnu godinu imao je njen kolega Stefan Takov. Najpre trećim mestom u kategoriji do 74 kilograma, a potom zvanjem vicešampiona sveta u Bakuu. Nadica Božanić kompletirala je het-trik u azijskoj veštini srebrom. U Poljskoj, tekbol je dobio zasluženih pet minuta slave. Nikola Mitro i Maja Umićević stigli su do srebra u miks dublu, a Mitro je u konkurenciji parova sa Bogdanom Marojevićem doživeo još jedan neuspeh u finalu. Buđenje "plemenite veštine", započete u 2022, nastavljeno je i u ovoj. Natalija Šandrina stigla je do druge pozicije, baš kao što je bio slučaj sa Vahidom Abasovim. Tu su bila i dva odličja u kik-boksu Aleksandra Konovalova i Aleksandre Krstić.

Čast srpske "kraljice sportova" u Poljskoj odbranila je Milica Gardašević zlatom u skoku udalj. Za briljantnu godinu u atletici najviše se pobrinula Ivana Španović. Blistala je na dvoranskom EP u Turskoj u martu, ali će zauvek ostati zapisana prva svetska zlatna medalja pod vedrim nebom avgustovskog popodneva, i suze na velelepnom stadionu u Budimpešti. Istorijsku godinu na srednjim i dugim prugama imao je i Elzan Bibić. Oborio je 40 godina star rekord Dragana Zdravkovića na 1.500 metara, a sve je "zalio", bronzom u dvorani.

Za brdo medalja pobrinuli su se rvači. Povukao se, nažalost, sa scene Zurab Datunašvili, ali da se to ne oseti, pobrinule su se njegove timske kolege. U godini kada su održano EP u Zagrebu, kao i SP u beogradskoj "Areni", drugi put zaredom Hetik Cabolov i Georgi Tiblov bili su treći na oba nadmetanja. Do srebra u Hrvatskoj stigao je Viktor Nemeš, a do bronze Mihail Kadžaja. Srbin rođen u Americi Stevan Mićić podigao je navijače u najvećem zdanju na Balkanu na noge zlatom i pisanjem istorije u slobodnom stilu, a Mate Nemeš i Ali Arslan upotpunili su spektakl u prestonici naše države.

Šah se vratio na veliku scenu DREVNA igra na 64 polja vratila se u 2023. na velika vrata. Na ekipnom Prvenstvu Evrope, mimo svih očekivanja, naša selekcija ostvarila je neverovatan uspeh zlatnom medaljom, iako su na nadmetanje u Budvi otišli kao autsajderi. U ekipi selektora Miodraga Perunovića veliki udeo imala su dvojica Rusa sa našim pasošem - Aleksej Sarana i Aleksandar Predke, a istakli su se i Velimir Ivić, Robert Markuš i Aleksandar Inđić.

U borilačkim sportovima na strunjači imali smo prvaka i viceprvaka Starog kontinenta. U Monpeljeu, džudista Nemanja Majdov ponosno je slušao himnu "Bože pravde", a Marica Perišić poražena je tek u finalu. Da je najveći majstor "mušice", još jednom je pokazao neponovljivi Damir Mikec. Čoveku kojem ne drhti ruka u presudim momentima, prvi put u karijeri došao je do svetske medalje u pojedničnoj konkureniciji na SP u Bakuu...

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.