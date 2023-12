TENT OPET PRESLIŠAO ZVEZDU: Obrenovčanke posle Kupa i u prvenstvu nadigrale crveno-bele odbojkašice

ODBOJKAŠICE TENT postale su neprelazna prepreka za Crvenu zvezdu. Obrenovčanke su u derbiju 11.kola na Banjici preslišale crveno-bele sa 3:1 (18:25, 25:19, 25:18, 25:18). A samo tri dana ranije u revanš meču polufinala Kupa Srbije pulenke Igora Žakića su oduvale Beograđanke sa 3:0 i plasirale se u finale.

Foto: Profimedia

- Teško je dobiti istog protivnika u malom broju dana, razlika faktički od utorka do petka. Pogotovo što nas je ta utakmica u utorak emotivno ispraznila. I ova dva dana što smo trenirali, gledali smo da se ne zadržimo dugo u sali i da probamo na svežinu da dobijemo utakmicu. To se negde i obistinilo i dobro smo izgledali, izuzev prvog seta u koji smo ušli lagano i mislim da nam se to obilo o glavu. Ipak, na vreme smo to shvatili, što mi je drago, i uspeli da dođemo do bitne pobede za nas i da polusezonu završimo samo sa jednim porazom. Sada se okrećemo novom izazovu naredne nedelje. Nadam se, ukoliko to prođe kako treba, da ćemo uspeti srećni da odemo na odmor, ali i da se ne zadovoljimo ovim što smo uradili, nego da budemo još bolji - ističe za sajt "liga.ossrb.org" trener TENT-a Igor Žakić.

