"NE PROVOCIRAM NIKOG, ALI..." Svetislav Pešić: Svima je jasno da su Srbija i Nemačka zaslužili da igraju u finalu!

Košarkaška reprezentacija Srbije je za osvojila bronzu na Olimpijskim igrama u Parizu, a selektor "orlova" Svetislav Pešić je na sebi svojstven način sumirao utiske.

FOTO: Tanjug/AP

Podsetimo,fantastična Srbija je bronzu osvojila pobedivši Nemačku u meču za treće mesto.

Po završetku te utakmice, Pešić je ovako započeo analizu:

- Svima je jasno da su Srbija i Nemačka zaslužili da igraju u finalu. Ne provociram nikoga, ali to je prilično jasno - "pecnuo" je slavni strateg organizatore košarkaškog turnira (FIBA), i zbog žreba, i zbog suđenja koje su Srbi imali protiv američkog "tima snova", a Nemci protiv domaćina, Francuske, u polufinalnim mečevima.

"Prvi put u životu..."

- Sada je vreme da se slavi velika pobeda i bronzana medalja. Nemam nikakve planove. Prvi put u životu ne znam šta ću raditi tokom narednih nekoliko dana. Biću sa porodicom, prijateljima i slaviti. Uzeti odmor. Ne znam, stvarno.

Pešić ostaje na klupi Srbije?

- Mnogo je važnije da pobedite nakon poraza, jer tada su svi srećniji. Nisam razmišljao o tome (idem li ili ostajem). Srećan sam, deo sam ovog uspeha i ništa više, ništa manje. Tako se osećam u ovom momentu. Mislim da nacionalni tim ima budućnost. A kada je reč o meni, sada je vreme za slavlje ovog velikog uspeha i osvajanje medalje na Olimpijskim igrama. Svi znaju da sam spreman da pomognem srpskoj košarci. A mi danas nemamo našu nacionalnu ligu, iako je košarka u Srbiji najvažniji sport. Moramo da razmislimo o razvoju naše košarke. Ko će biti glavni trener, ko će biti na drugim funkcijama, to ja ne znam. Sad je najvažnije analizirati ovu olimpijadu i pripremiti se za Los Anđeles 2028 - istakao je selektor Srbije.

O pobedi nad Nemcima: Odbrana je organizacija, napad je talenat

- Od početka do kraja smo kontrolisali utakmicu, odigrali smo sjajno. Igrali smo kao protiv Amerike. Plan je bio da da zaustavimo Šredera i Franca Vagnera. Odradili smo to sjajno, bilo nam je važno da odbranom da donesemo samopouzdanje. Odbrana je organizacija, napad je talenat. Odličan smo posao napravili i svi znaju da imamo veoma dosta talenta u napadu i da to izgleda veoma lako na kraju, ali nije bilo lako. Nemačka je jedan od najboljih timova ikad. Mislim da obe ekipe zaslužuju finale Olimpijskih igara - rekao je Pešić na konferenciji za medije.

Ako vas Olimpijske igre zanimaju, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njima - pratite na posebnoj stranici portala "Novosti" posvećenoj Olimpijskim igrama u Parizu.

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: Iza kulisa - detalj iz svlačionice košarkaša Srbije posle osvajanja bronze na Olimkpijskim igrama u Parizu

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.