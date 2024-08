"MORAMO DA ISKORISTIMO TO..." Tina Krajišnik spremna na sve protiv Australije

Kapiten ženske košarkaške reprezentacije Srbije Tina Krajišnik izjavila je danas da očekuje izuzetno težak meč protiv Australije u četvrtfinalu Olimpijskih igara u Parizu.

Košarkašice Srbije i Australije sastaće se sutra od 11 časova u četvrtfinalu Olimpijske igre.

- Australija je vrlo iskusan tim. Imaju igračice koje već duže vreme nastupaju za reprezentaciju i imaju veliko iskustvo igranja na Olimpijske igre. Ovo je svima nama najbitnije takmičenje i svi želimo da sa ponosom predstavljamo našu zemlju i da obradujemo narod dobrim rezultatima. Očekuje nas izuzetno teška utakmica - izjavila je Krajišnik - prenosi zvanični sajt KSS.

Dodaje i da očekuje da će Australija biti skoncentrisana.

- One će biti maksimalno koncentrisane i sigurno im se neće ponoviti opuštenost koja ih je skupo koštala protiv Nigerije na početku takmičenja. Moramo da budemo spremne, biće to fizički iscrpljujuć meč, snažne su... Igraju sistemsku košarku, ali nisu bez mana i mi to moramo da iskoristimo - dodala je srpska košarkašica.

U preostala tri meča četvrtfinala OI sastaće se: Španija - Belgija (14.30), Nemačka - Francuska (18) i Nigerija - SAD (21.30).

