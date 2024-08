"POBEDITE I AMERIKU!" Predsednik Aleksandar Vučić o preokretu košarkaša Srbije: Tukli su Jokića, ali on je svetsko čudo!

Košarkaška reprezentacija Srbije odigrala je dramatično četvrtfinale Olimpijskih igara sa Australijom, a na trijumfu joj je prvi čestitao predsednik države, Aleksandar Vučić, koji je na pitanje "Novosti" imao i posebnu poruku za "orlove" pred polufinale u Parizu.

Podsetimo, Srbija je gubila sa 24 poena razlike, pa posle produžetka pobedila Australiju i prošla u polufinale Olimpijskih igara u Parizu





- Ja nisam video da je neka utakmica bila gledana kao ova. Australijska ekipa je izuzetna na spoljnim pozicijama. Veoma su borbeni na centarskim pozicijama. Tukli su i tukli Jokića. Sudije su preskočile da sviraju faul na Dobriću kada je trebalo na pet razlike da se odvojimo. To je jedna sjajna ekipa sa izuzetnim Milsom, Gidijem.... Nije lako da se igra protiv njih. Alal vera svim momcima, a Jokiću... on je, kako bih rekao, svetsko čudo. Ono što je on izveo, i ne samo u napadu, i sa onom rampom Gidiju i skidanja lopte sa cilindra i dva puta izbijanja lopte protivničkim bekovima. Čovek je čudo! - rekao je Vučić tokom obilaska radova na izgradnji Nacionalnog stadiona u Surčinu.





Na pitanje "Novosti" da li ima neku poruku za košarkaše pred polufinale, predsednik kaže:

- Da pobede Ameriku. Nadam se da će pobediti Ameriku, nije baš realno, ali neka probaju.

