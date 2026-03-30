PUKLO U FENERU! Jasikevičijus oterao jednu od najvećih zvezda! I to u samom finišu Evrolige!
Ozvaničen kraj nekad uspešne saradnje.
Niko nije očekivao da će se evropski šampion u sam smiraj premijernog dela Evrolige rastati sa jednim od najboljih igrača.
Branilac evropske titule je otkučio da prekine saradnju sa dugogodišnjim asom Skotijem Vilbekinom, jer je u prethodne dve sezone odigrao samo sedam mečeva zbog teške povrede.
Amerikanac je godinama jedan od najpoznatijih igrača u čitavoj Turskoj. Ujedno je dobio i državljanstvo, a igrao za nacionalni tim još dok je bio član Darušafake. Potom je prešao u Makabi iz Tel Aviva.
Čak četiri sezone bio je stanovnik Izraela, sve dok nije prihvatio poziv Fenerbahčea.
Ekspresno je postao vođa tima, međutim, usledila je potom teška povreda. Svi u klubu išččekivali su da se Skoti vrati na parket, a kada se to desilo, upisao je samo šest evroligaških utakmica. Ipak, nije to bio ni nalik onog starog Vilbekina.
Kao logično rešenje, nametnuo se prekid saradnje. Evropski prvak je u javnost izašao sledećim saopštenjem:
- Hvala ti za sve, Skoti. Fenerbahče i Vilbekin su se dogovorili o sporazumnom prekidu saradnje. Skoti je košarkaš koji je stigao u roster 2022. godine i doprineo je mnogim uspesima koje smo dočekali u prethodne četiri sezone koliko je igrao u našem dresu. Hvala Skoti za sve što si uradio i želimo ti sreću u nastavku karijere. - piše u saopštenju giganta iz Istanbula.
