PUKLO U FENERU! Jasikevičijus oterao jednu od najvećih zvezda! I to u samom finišu Evrolige!

Ozvaničen kraj nekad uspešne saradnje.

Niko nije očekivao da će se evropski šampion u sam smiraj premijernog dela Evrolige rastati sa jednim od najboljih igrača.

Branilac evropske titule je otkučio da prekine saradnju sa dugogodišnjim asom Skotijem Vilbekinom, jer je u prethodne dve sezone odigrao samo sedam mečeva zbog teške povrede.

Amerikanac je godinama jedan od najpoznatijih igrača u čitavoj Turskoj. Ujedno je dobio i državljanstvo, a igrao za nacionalni tim još dok je bio član Darušafake. Potom je prešao u Makabi iz Tel Aviva.

Čak četiri sezone bio je stanovnik Izraela, sve dok nije prihvatio poziv Fenerbahčea.

Ekspresno je postao vođa tima, međutim, usledila je potom teška povreda. Svi u klubu išččekivali su da se Skoti vrati na parket, a kada se to desilo, upisao je samo šest evroligaških utakmica. Ipak, nije to bio ni nalik onog starog Vilbekina.

Her şey için teşekkürler Scottie Wilbekin!



Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 2022-23 sezonunda kadromuza katılan ve Çubuklu formamızla mücadele ettiği dört sezonda elde edilen birçok başarıda pay sahibi olan oyuncumuz Scottie Wilbekin ile karşılıklı anlaşarak yollarını… pic.twitter.com/Cgd8OsIAQi — Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) March 30, 2026

Kao logično rešenje, nametnuo se prekid saradnje. Evropski prvak je u javnost izašao sledećim saopštenjem:

- Hvala ti za sve, Skoti. Fenerbahče i Vilbekin su se dogovorili o sporazumnom prekidu saradnje. Skoti je košarkaš koji je stigao u roster 2022. godine i doprineo je mnogim uspesima koje smo dočekali u prethodne četiri sezone koliko je igrao u našem dresu. Hvala Skoti za sve što si uradio i želimo ti sreću u nastavku karijere. - piše u saopštenju giganta iz Istanbula.

