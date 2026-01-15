OBRADOVIĆ POSLE VELIKE POBEDE: Ispred svega mentalitet i karakter, takvi uvek treba da budemo
BITNU pobedu ostvarila je Crvena zveza u Milanu protiv Armanija (104:96), a zadovoljan posle utakmice bio je trener crveno-belih Saša Obradović.
Srpski stručnjak je istakao da je ovu utakmicu dobio karakter.
- Ispred svega bih stavio mentalitet i karakter, kao i to da nikada ne odustajemo. Nismo prestali da igramo iako rezultat nije bio dobar. Pokazali smo sjajan karakter i pobedili. Takvi treba da budemo uvek. Radilo je ranije i trebalo bi da bude isto i u budućnosti - rekao je Obradović.
Ponovio je da nije gubio nadu ni kad je Armani imao dvocifrenu prednost.
- Uvek bi trebalo da šaljete pozitivne vibracije svom timu. Pronašli smo sjajnu konekciju, zajedno smo, timski, pobedili večeras - zaključio je Obradović.
Crvena zvezda sad ima učinak 12-10, a u narednoj nedelji je očekuju dva gostovanja, najpre Monaku u utorak od 18.45, a potom Virtusu u petak od 20.30.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
SRBIJA IZGUBILA OD ŠPANIJE NA STARTU EVROPSKOG PRVENSTVA: Rukomet video sjajne "orlove", uz dramu počela nova era!
15. 01. 2026. u 19:38 >> 19:38
HAOS KAKAV SE NE PAMTI! Real Madrid otpušta trenera posle JEDNE utakmice?!
15. 01. 2026. u 12:12
AUSTRALIJAN OPEN, NAJNOVIJE VESTI: Rodžer Federer "sahranio" Novaka Đokovića
15. 01. 2026. u 20:15
"GROBARI" U NEVERICI: KK Partizan rešio da bude domaćin u NEMAČKOJ!
15. 01. 2026. u 14:34
POVRATAK NA VRH ILI JOŠ JEDAN NEPRIJATAN UDARAC? PSŽ traži reakciju protiv neugodnih doga na "Parku prinčeva“
Pariz sen Žermen će u petak uveče imati priliku da se bar privremeno vrati na prvo mesto Lige 1, ali zadatak nije ni malo jednostavan jer u prestonicu stiže uvek opasni Lil.
16. 01. 2026. u 07:30
AUSTRALIJAN OPEN, NAJNOVIJE VESTI: Rodžer Federer "sahranio" Novaka Đokovića
Najnovije vesti iz tenisa tiču se Australijan opena.
15. 01. 2026. u 20:15
GDE JE DANAS ČEDINA BIVŠA ŽENA? Jelena uživa u Americi - sa novim dečkom
JELENA i Čeda su se razveli nakon 25 godina braka u kom su dobili četvoro dece.
16. 01. 2026. u 09:52
Komentari (0)