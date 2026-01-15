OBRADOVIĆ POSLE VELIKE POBEDE: Ispred svega mentalitet i karakter, takvi uvek treba da budemo

BITNU pobedu ostvarila je Crvena zveza u Milanu protiv Armanija (104:96), a zadovoljan posle utakmice bio je trener crveno-belih Saša Obradović.

Srpski stručnjak je istakao da je ovu utakmicu dobio karakter.

- Ispred svega bih stavio mentalitet i karakter, kao i to da nikada ne odustajemo. Nismo prestali da igramo iako rezultat nije bio dobar. Pokazali smo sjajan karakter i pobedili. Takvi treba da budemo uvek. Radilo je ranije i trebalo bi da bude isto i u budućnosti - rekao je Obradović.

Ponovio je da nije gubio nadu ni kad je Armani imao dvocifrenu prednost.

- Uvek bi trebalo da šaljete pozitivne vibracije svom timu. Pronašli smo sjajnu konekciju, zajedno smo, timski, pobedili večeras - zaključio je Obradović.

Crvena zvezda sad ima učinak 12-10, a u narednoj nedelji je očekuju dva gostovanja, najpre Monaku u utorak od 18.45, a potom Virtusu u petak od 20.30.

