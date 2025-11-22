Košarka

KSS OBJAVIO! Na meč Srbija - Švajcarska već od 500 dinara

Filip Milošević

22. 11. 2025. u 13:54

U ponedeljak počinje prodaja ulaznica za meč Srbije sa Švajcarskom u novembarskom FIBA kvalifikacionom prozoru za Svetsko prvenstvo. Susret dve selekcije na programu je u četvrtak, 27. novembra, u 19.00 sati u dvorani ”Aleksandar Nikolić” u Beogradu.

КСС ОБЈАВИО! На меч Србија - Швајцарска већ од 500 динара

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

"Dođite da zajedno bodrimo naš tim koji, predvođen selektorom Dušanom Alimpijevićem, počinje put ka Mundobasketu u Kataru 2027", stoji u poruci Saveza.

Ulaznice mogu da se kupe po cenama:

VIP tribina: 1.600 dinara.

Prva kategorija: 1.100 dinara.

Druga kategorija: 500 dinara.

Parter: 700 dinara.

Počasna mesta pored terena prvi red: 6.000 dinara.

Počasna mesta pored terena drugi red: 4.000 dinara.

Počasna mesta bok prvi red: 4.000 dinara.

Počasna mesta bok drugi red: 2.000 dinara.

Prva kategorija ograničena vidljivost: 1.110 dinara.

VIP ograničena vidljivost: 1.600 dinara.

Počasna mesta treći red: 3.000 dinara.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
LAPSUS SE PRAŠTA, ALI GREŠKE NEĆE: Danas igra novi Partizan - debi Stojakovića na klupi crno-belih

LAPSUS SE PRAŠTA, ALI GREŠKE NEĆE: Danas igra "novi" Partizan - debi Stojakovića na klupi crno-belih