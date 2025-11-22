KSS OBJAVIO! Na meč Srbija - Švajcarska već od 500 dinara
U ponedeljak počinje prodaja ulaznica za meč Srbije sa Švajcarskom u novembarskom FIBA kvalifikacionom prozoru za Svetsko prvenstvo. Susret dve selekcije na programu je u četvrtak, 27. novembra, u 19.00 sati u dvorani ”Aleksandar Nikolić” u Beogradu.
"Dođite da zajedno bodrimo naš tim koji, predvođen selektorom Dušanom Alimpijevićem, počinje put ka Mundobasketu u Kataru 2027", stoji u poruci Saveza.
Ulaznice mogu da se kupe po cenama:
VIP tribina: 1.600 dinara.
Prva kategorija: 1.100 dinara.
Druga kategorija: 500 dinara.
Parter: 700 dinara.
Počasna mesta pored terena prvi red: 6.000 dinara.
Počasna mesta pored terena drugi red: 4.000 dinara.
Počasna mesta bok prvi red: 4.000 dinara.
Počasna mesta bok drugi red: 2.000 dinara.
Prva kategorija ograničena vidljivost: 1.110 dinara.
VIP ograničena vidljivost: 1.600 dinara.
Počasna mesta treći red: 3.000 dinara.
