BUKTI RAT IZMEĐU DUBAIJA I KS BIH! Isprozivali Arape zbog Muse, stigao im žestok odgovor

KOŠARKAŠKA reprezentacija Srbije gostovaće Bosni i Hercegovini u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine, a pravo niotkuda počeo je rat između KS BiH i Dubaija.

FOTO: Profimedia

Naime, Džanan Musa nije dobio dozvolu Dubaija da se pojavi na okupljanju novog selektora Darija Đerđe, a zbog toga je na zvaničnom sajtu reagovao i generalni sekretar saveza Dževad Alihodžić.

- Zaista smo učinili sve kako bi Musa, Kamenjaš i Kondić bili deo reprezentacije na novembarskom okupljanju, ali nismo naišli na razumevanje od strane čelnika Dubaija. Pokušali smo da dogovorimo da budu na raspolaganju selektoru barem za utakmicu protiv Srbije u Skenderiji, ali iako Dubai nema nijedan zakazani zvanični meč u tom terminu, ostali su pri stavu da im ne dozvole priključivanje nacionalnom timu u ovom trenutku. Svesni smo da je Musa povređen, ali ne vidim zašto je, recimo, problem pustiti Kamenjaša. Dakle, neprijatno smo iznenađeni, pogotovo uzimajući u obzir da se u Dubaiju deklarišu kao prijatelji košarke u BiH, a ovakvi potezi to sigurno ne potvrđuju. Znamo i da su neki drugi igrači Dubaija pozvani u svoje reprezentacije, poput Šanlija i Dangubića, svakako ćemo s velikim zanimanjem pratiti da li će oni dobiti dozvolu ovog kluba da nastupaju za Tursku, odnosno Srbiju - naveo je.

Nije dugo čekao na odgovor Dejana Kamenjaševića, prvog čoveka kluba sa Bliskog istoka.

- Video sam Alihodžićeve izjave i to mi deluje vrlo čudno. Imali smo razgovor od 45 minuta u kojem sam mu objasnio čitavu situaciju”. Posebno mi je čudan deo u kojem spominje ko je koliko učinio za košarku Bosne i Hercegovine i na određeni način iznosi sumnje u ono što mi radimo, konkretno ja u Dubaiju. Zato sam dužan da kažem da je moj klub platio 50.000 za operaciju Džanana Muse kad se povredio tokom priprema reprezentacije BiH, iako je to bila obaveza Saveza, ali smo to platili mi i nikada nismo poslali račun Savezu. Takođe sam svim silama gurao da Kosta Kondić zaigra za našu reprezentaciju, jer nam fali takav igrač, ali nisu hteli da ga pozovu ni na pripreme za Evropsko prvenstvo. Kao rođeni Sarajlija, jesam patriota i uvek sam na raspolaganju i Savezu i reprezentaciji, ali ne na način na koji možda pojedinci očekuju. Niko iz Saveza nije došao da vidi Kondića u Sarajevu, da porazgovara s dečkom, a mene koji želim da on igra za reprezentaciju optužuju da nisam patriota? - rekao je Kamenjašević, za "Sport centar".

Dozvolu da zaigraju za Srbiju nisu dobili Aleksa Avramović, kao ni Filip Petrušev.

- Ovo nam je jedini period kada smo mogli da organizujemo kamp u toku sezone s većim brojem košarkaša, ali znam da to pojedinci ne mogu da shvate, isto kao što nisu mogli da shvate ni problem sa spomenutim osiguranjem igrača. Dozvolu nisu dobili ni Avudu Abas, Aleksa Avramović i Filip Petrušev, a šta bi tek pričali da smo pustili Avramovića i Petruševa Srbiji? Jedina dvojica kojima smo dozvolili jesu Sertač Šanli i Nemanja Dangubić, kojem trebaju minute. Svi ostali su igrali mnogo više. Pored toga, mi smo klub s najviše povređenih igrača u Evroligi - završio je Kamenjašević.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA