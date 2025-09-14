NIKOLA JOKIĆ NEĆE VIŠE IGRATI ZA SRBIJU? Legendarni košarkaš zabrinuo naciju, pomenuo i Pešića

Nakon eliminacije Srbije sa Evropskog prvenstva u košarci sve se glasnije govori da Nikola Jokić neće više nastupati za Srbiju, a to je danas rekao i Žarko Paspalj.

FOTO: Begum Unal/KSS

Cela nacija se pita da li će Nikola Jokić posle debakla u Rigi igrati za nacionalni tima.

- Biće jako teško... Bilo je: Jokić, Jokić, Jokić.... Potrošili smo ga, igrao je protiv svih. Videćemo ko će biti novi trener - rekao je za TV K1 Žarko Paspalj

Paspalj smatra da Srbija kasni godinu dana i da je promenu na klupi trebalo izvršiti pre godinu dana.

- Mi smo okasnili godinu dana, sve što će se desiti sad trebalo je prošle godine. Ne možeš, a da se ne vratiš na one izjave, neće da bude trener, a onda potpiše za sedam dana. Ostavlja utisak da vodiš računa više oko svog ugovora nego reprezentacije. To je loš početak. Uradio je Kari mnogo dobrih stvari, komunikacija sa igračima, koji nisu bili sigurni da li hoće ili neće da igraju. Mislim na Jokića, zato ga je zvao šest puta dnevno... Možda nije tako bilo, ali... Šta sad? Imamo toliko trenera, pet ili šest.

Paspalj je prokomentarisao krah Srbije u Rigi.

- Misli da smo dobro izgledali, ne govorim o priprema, to je način da se provere igrače, ali nije adekvatna slika kada krene takmičenje. Nije to što treba da kaže da smo ili nismo favoriti. Nisam siguran da li je forma dobro tempirana. Sada se ne dozvoljava igračima da budu duže od 30 dana zajedno. Imam utisak da trener u košarci nije trener, nego selektor kao Piksi. Malo je vremena. Grupa je bila idealna da se kroz pet utakmica nadogradi forma i kada počne nokaut faza da igraš bolje. Zato se spremaš.

- Imao je Pešić greške, nije sporno. Kada su otišli na Filipine bilo je šta uradimo, pa su se vratili za medaljom i napravili veliko iznenađenje. Na Olimpijskim igrama je bilo za nijansu bolje, Jokić menja sliku tima, sve pozicije ti menja. To je bilo u redu... Šta se desilo? Da li je toliki uticaj imala povreda Bogdanovića? Pretpostavljam da jeste. Čuju se razne priče... Bogdanović je stara garda, voli da igra za reprezentaciju, veliki je igrač. Ali, nisam siguran da je najbitnije. Protiv Finske se videlo da nema fokusa, kocentracije ili se nismo spremili, što je nemoguće. Protiv Turske je bila izvrsna utakmica. Jeste gubitak odsustvo Bogdana, ali su pokazali da može da igra dobra košarka. Šta se desilo za ta tri dana, posle Turske, ne znam. Finci nisu za potcenjivanje, a bili su dekoncentisani, bez volje, u traženju rešenja bilo je: Jokić, Jokić, Jokić.... Potrošili smo ga, igrao je protiv svih. U jednom momentu kreće panika, kada su videli da mogu da izgube i od tada ništa ne valja. Loš skok... Trener nešto mora da radi, menja, nije Pešić toliko toga uradio. Loš rezultat kao i pre tri godine protiv Italijana. Nismo naučili lekciju. Ili ne znamo ili ne možemo, nismo spremni na igru sa puno trčanja, koševa...

