"ABA LIGA NAM NE TREBA!" Nebojša Čović: Pomogao sam Partizanu da osvoji Evroligu

U razgovoru za "Sportski žurnal" govorio napuštanju Crvene zvezde nakon 13 godina.

- Nije mi bilo teško da napustim Crvenu zvezdu. Mislim da je moja misija tamo završena na najlepši način, o čemu svedoče rezultati koji su ostali iza mene. Broj trofeja, 25 za 13 i po godina dovoljno govori samo za sebe. Više od deset godina sam proveo u Zvezdi, neke su bile jako teške i to nije slučajno. Ali sve smo to izdržali i svake nove sezone još više napredovali. Svakako da ću pratiti kako se dalje radi u Zvezdi i dali se poštuje sistem koji je teškom mukom formiran i koji ne sme biti zasnovan na improvizacijama. Da naglasim, moja obaveza kao predsednika KSS je da prati i druge klubove i njihov rast i razvoj, to ću i raditi. Očigledno je potrebno dosta rada i energije da se nešto slično napravi i u KSS i stvori stabilna organizacija sa jasno definisanim planovima i ciljevima za dugoročan period.

Govorio je i o budućnosti ABA lige.

- ABA liga je izgubila smisao onog trenutka kada se zaključala, a naročito od kada nije obnovila ugovor sa EKA u vezi sa prohodnosti na međunarodnu scenu. Ona odavno više nema smisla, naročito za srpske klubove. U odnosu na region, mi smo u najboljoj situaciji jer već postoji plan za stvaranje profesionalne lige Srbije. Šta će drugi, ne bih se bavio time i nije moj, niti naš problem, ali ne razumem zašto nacionalni savezi u regionu ćute i ne bore se za svoja prava i očuvanje digniteta. Odlukom o prioritetnom suđenju mi smo pokrenuli lavinu komentara, što pozitivnih, što negativnih. Ali samo na taj način mi čuvamo naše nacionalno prvenstvo. Poštovanje je dvosmerna ulica i ukoliko mi poštujemo ABA, moraju i oni da poštuju nas. Inače, nema saradnje - rekao je Čović i dodao:

- Za mene lično, ABA liga srpskim klubovima uopšte ne treba, jer im ne nudi ništa. Ni prohodnost iz ABA 2 u ABA 1, što se najbolje pokazalo na primeru Zlatibora pre dve sezone, a izlazak na međunarodnu scenu preko ABA 1 je tek posebna priča. Šta god menadžment regionalnog takmičenja isticao, u Evroligu se ne ide preko ABA. Ide se ako uplatite milion evra, bilo da ste šampion ili vicešampion. Imali smo ugovor sa EKA, lično sam radio na tome u jednom trenutku i tada je imalo smisla. Trenutni menadžment lige nije uspeo da produži taj ugovor i neću ulaziti u razloge zašto je tako. Možda i bih, ali sada želim da se bavim KSS, a ne njima. Izgubljeno je mnogo i kada je već tako, moramo gledati da na drugoj strani dobijemo nešto. Imamo dovoljno kvaliteta i resursa da imamo svoju ligu koja će nam omogućiti prohodnost na međunarodnu scenu.

Ima li šanse da ABA opstane?

- Ako bi ABA liga uspela da uspostavi neke od izvornih principa iz 2015. kad je definisano da prvoplasirani ide u Evroligu, a drugi, treći po mogućnosti i četvrti u Evrokup, da svaka republika ima minimum dva predstavnika u ABA 2 ligi iz koje bi se na osnovu sportskih rezultata ulazilo u ABA 1. ABA liga treba da bude bez ograničenja nacionalnog ključa sa prohodnošću u Evropu... Onda bi sve to imalo smisla, ali mi smo izgubili poslednje tri-četiri sezone baveći se nametnutom, smešnom pričom o nekakvom preoblikovanju lige koje nije u interesu ni jednog kluba u regionu. Što se tiče profesionalne lige Srbije, mora da bude po normama finansijskog fer-pleja, s prohodnošću u Ligu šampiona, možda i Evroligu. Za sve je potrebno vreme.

Čović je prokomentarisao i zategnute odnose sa Partizanom i zašto postoji otpor iz Humske prema njemu.

- Mislim da to nije pitanje za mene, već za njih. I to ne za čitav Partizan, već isključivo pojedince, koji, ili ne znaju, ili ne žele da se sećaju da sam početkom 90-tih godina prošlog veka upravo ja spasao Partizan, sa pozicije na kojoj sam tada bio i tako im pomogao da osvoje titulu prvaka Evrope. Neću ja plakati što me neko napada ili ne voli. Čak nemam nameru više ni da se pravdam onima sa kojima nikada neću biti na istom intelektualnom i stručnom nivou, jer je to gubljenje vremena. Kao predsednik KSS, ja nisam ni Zvezda ni Partizan, ja sam predstavnik srpske košarke i boriću se za njen interes. Partizanu sam na raspolaganju u svakom trenutku, podjednako kao i Zvezdi, ali i svim ostalim klubovima. Posvećivati preveliku pažnju napadima jednog - ne kluba, već čoveka, ne ide u prilog nikome. Za sve konstruktivne dijaloge i ideje sam otvoren kao predsednik Saveza pa neka izvole i nazovu me da sednemo, pogledamo se u oči i razgovaramo o srpskoj košarci.

