OBRADOVIĆ JE BIO NA KORAK OD NBA LIGE: Jedan čovek je sve stopirao, evo o kome je reč

Iako je Željko Obradović u nekoliko navrata govorio da mu NBA liga nikada nije bila želja niti prioritet, sada je otkriveno da je bio na pragu da preuzme tamošnji klub.

Photo: Cedevita Olimpija / Ales Fevzer

Nekadašnji košarkaš Partizana i Cibone, kao i reprezentacija Jugoslavije i Hrvatske, a danas skaut Bruklin Netsa Danko Cvjetićanin govorio je za portal "Germanijak" i usput otkrio kako je Obradović mogao da sedne na klupu Bruklina.

- Željko je bio na pragu Bruklina na moju sugestiju, ali tadašnji vlasnik Netsa Mihail Prohorov je to stopirao, iako i danas ne znam zašto. Nikako se nisu mogli dogovoriti sa Željkom, a on je bio već jednom nogom u avionu, ipak ispalo je tako kako je ispalo. Pitanje je na mestu, ali treba uzeti u obzir da su u SAD-u pravila ponašanja cele organizacije potpuno drugačija nego u Evropi. U Americi je to spektakl koji nekada čak ide do granice apsurda i spektaklu se daje prednost ispred sporta. U Evropi treneri imaju daleko više ovlašćenja i slobode u slaganju ekipe, a disciplina je uvek u prvom planu. NBA liga je liga igrača i menadžera koji postavljaju svoje uslove i tu su mnogi klubovi u pat-poziciji iz koje se ne mogu izvući. Igrači postavljaju i smenjuju trenere, dovode i odvode druge igrače i to je ozbiljan problem. Ali o tome se, logično, javno uopšte ne govori, ali to je tako - rekao je Cvjetićanin.

Nastavio je nekadašnji reprezentativac Jugoslavije da priča o statusu trenera u Evropi i sa druge strane Atlantika.

- Smatram da bi evropski treneri jako dobro funkcionisali u NBA-u, ali ako bi se donekle prilagodili pravilima ponašanja prema igračima. Ružno zvuči, ali mislim da evropski treneri imaju neuporedivo veće košarkaško znanje, to su najbolji stratezi na svetu što se jasno vidi na planu taktike, postavljanja utakmica, skautinga i generalno zamisli igranja košarke. U Evroligi je svaka utakmica poput partije šaha, dok se u Americi to može videti tek u doigravanju. Ali zato će oni 'impresionirati' sa sto pozvanih akcija na ovaj ili onaj način, ali na kraju dana NBA je liga koja daje prednost superstarovima. To je takav mentalitet. Amerika obožava tu ideju superheroja. Na kraju krajeva, te zvezde prodaju dresove i ulaznice. Vraćamo se ponovno na esenciju sporta koja najviše gubi takvim forsiranjem igre jedan na jedan. U ligi trenutno sjajno stoje ekipe poput Bostona i Klivlenda koje igraju više timsku košarku, bio je tu godinama i San Antonio na vrhu, ali na kraju se sve svodi na to ko će zabiti pobednički koš - zaključio je Cvjetićanin.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu



BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.