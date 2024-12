"ZBOG NJEGA PRATIM SVAKU UTAKMICU SRBIJE!" Čuveni NBA trener ne propušta mečeve "orlova" - a evo i koji je razlog

Jedan od najboljih trenera u NBA ligi, Erik Spolstra, ne krije veliku ljubav prema radu Svetislavu Pešića i zbog njega nije propustio da pogleda niti jedan meč reprezentacije Srbije u poslednje dve godine.

Pešić "idol" Spolstri

- Srbija je tim koji pratim poslednja dva leta. Nisam propustio nijednu njihovu utakmicu. To je bilo zato što sam godinama obožavao trenera Pešića. Igrao sam protiv njegovih timova pre mnogo godina, dok je trenirao u Nemačkoj, pa ga poznajem već neko vreme. Njegovi timovi su uvek disciplinovani. Njegovi igrači su jaki i disciplinovani, baš kao i on, i to poštujem - rekao je Spolstra za "Mundodeportivo".

