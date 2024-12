OVO JE ALARMANTNO! Bivši igrač Zvezde besan: Sferopulos ćuti i trpi, a on...

RASPALA se Zvezdina igra u drugom poluvremenu protiv Efesa kao kula od karata! Nisu bili ni bleda senka ekipe koja je pre manje od sedam dana razoružala Olimpijakos u Beogradu ili štaviše pokazala sjajnu igru u prvih deset minuta u Istanbulu.

Photo: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović

Definitivno je kontinuitet najveći problem u igri šampiona Srbije, to se najbolje videlo u dosadašnjim dvostrukim kolima u Evroligi. Razbije ih Milano, pa onda oni iznenade Virtus, dobiju Monako, koga će malo ko srušiti u Kneževini i otrežnjenje stigne u vidu Asvela.

Toplo-hladno je Zvezdina igra, a izgovor mnogo utakmica i naporan ritam ne može da bude. Janis Sferopulos ima na raspolaganju veliki fond igrač, pa sebi često priušti luksuz da izvan tima ostavi trojicu momaka koji su sa Svetislavom Pešićem osvojili bronzu na Olimpijskim igrama (Ognjen Dobrić, Stefan Davidovac, Srđan Plavšić).

Jedan od onih koji je stalno tu, a malo daje, u poslednje vreme skoro ništa je Majk Daum, najlošiji igrač Zvezde u tekućoj sezoni uz Rokasa Gedraitisa. I dok se nadamo da će Litvanac proraditi, što je znao da pokaže u prošlosti, naročito u dresu Baskonije, mala je vajda od Dauma.

Amerikanca je kritikovao i bivši igrač Crvene zvezde, a sada stručni konsultant Sport kluba Milutin Aleksić.

- Ne doprinosi Crvenoj zvezdi ni u jednom pravcu. Pored toga što gubi samopouzdanje na višku pasa, ide na dvokorak, on ni u odbrani nema učinak. Mislim da je već alarmantno da igrač koji dolazi kao stranac, od koga se očekuje da pravi razliku, ne može da se pronađe. Janis Sferopulos njega zaista čeka i trpi. Daje mu minute i pored nekih grešaka, a on to ne vraća. To me plaši, s obzirom na veliku rotaciju u Crvenoj zvezdi. Daje mu se šansa već nekoliko utakmica, a on ne vraća - kritikovaje Milutin Aleksić Dauma.

Sada Crvenu zvezdu očekuje utakmica protiv Makabija iz Tel Aviva u 17. kolu Evrolige u Beogradu od 20.30.

