"NIJE MOJA ODLUKA": Ataman progovorio o kazni za Janisa Papapetrua

Pobeda Panatinaikosa nad Marusijem u grčkom prvenstvu je izazvala mnogo pažnje. Kendrik Nan se našao u bolnici, Janis Papapetru na spisku kažnjenih.

Foto: EPA-EFE/GEORGIA PANAGOPOULOU

O situaciji je potom govorio i trener ekipe Ergin Ataman.

- Ne želimo da ostajemo bez igrača, ali Janis Papapetru je napravio grešku. Bila je to odluka koju smo zajedno doneli tim i ja – da ne bude u timu. Nije to bila odluka koja je doneta mimo mene. Janis je dobar momak, odličan igrač i mnogo nam je pomogao prošle sezone. Međutim, mora da razume da svi igraju za tim. Zbog toga ne treba da brine o tome koliko igra i da se žali. Možda ćete igrati jednu utakmicu pet minuta, a drugu 35. Janis je možda loše uradio neke stvari. Neko vreme neće igrati. Ubrzo ćemo opet uzeti to u razmatranje - rekao je Ataman.

Košarkaši Panatinaikosa će u prvom kolu “duple” nedelje Evrolige igrati protiv Barselone, dok u četvrtak u Beogradu igra protiv Partizana.

