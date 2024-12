IZBACIVANJE NA GODINU DANA? Ovo bi mogla da bude kazna za incident na meču Partizan - Olimpijakos (VIDEO)

UTAKMICA Partizan - Olimpijakos završena je pobedom domaćeg tima 78:70, a duel je završen u senci događaja koji su se na terenu odigrali posle samog meča.

Jorgos Barcokas tvrdi da je napadnut od strane jednog od navijača, ali se na snimcima vidi da je i on imao fizički kontakt sa Vladimirom Androićem, pomoćnikom Željka Obradovića.

Umešao se tu Tajrik Džouns, a sada su o svemu govorili litvanski novinari Gitis Blaževičius i Donatas Urbonas u podkastu "Urbodo" u sponzorstvu portala "BasketNews".

Njima nije jasno zbog čega je Barcokas prilazak Tajrika nazvao napadom, a pričali su o kaznama koje bi mogle da se nametnu posle čitavog haosa. Prvo je sud dao Gitis Blaževičus.

- Hteo sam da kažem da su saopštenja od Barcokasa i Olimpijakosa stigla samo kao "e, onda me je Tajrik Džons napao". Pogledao sam video, samo mu je prišao. Da li to znači da je napadut? Drugo što je neprimereno jeste da bilo koji navijač koji dođe na teren i gurne trenera, da je to van svakih granica. Ne znam da li treba kazniti navijača. Postoji video sa kamere koša, iz prenosa. Možete videti da navijač dolazi, ne vidi se da li je on gurnuo ili nije Barcokasa, jer je loš kvalitet snimka, ali nije priča o kažnjavanju navijača, nego obezbeđenja ili kluba, kako se ovo ne bi ponovo dogodilo - rekao je Gitis Blaževičus.

Zatim se oglasio i Urbonas, koji kaže da je Džons branio trenera, a da je Barcokas imao i dosta vatrenu raspravu sa Karaičićem i Androićem tokom samog meča. Dotakao se i navijača, za koga je rekao da bi mogao da dobije godinu dana zabrane dolaska na mečeve.

- Ne mogu da ga nazovem napadom, ali prišao je da brani pomoćnog trenera. Videlo se da je Barcokas imao svađu sa Partizanovim stručnim štabom. Prvo je to bilo sa Bogdanom Karaičićem, ali onda se upustio u svađu sa Vladimirom Androićem, i malo ga je odgurnuo. Tada je prišao Tajrik Džons do Barcokasa na svoj način, to nije bila dobra stvar. Navijač svakako ne sme da dođe do trenera, ako ga treba kazniti, možda ne ceo život, ali jednu sezonu - dodao je Donatas Urbonas.

