NIJE VAM BAŠ NEKI RAZLOG: Evo zbog čega je Saša Obradović dobio otkaz

Generalni menadžer Monaka Oleksej Jefimov otkrio je zbog čega je uručen otkaz srpskom treneru Saši Obradoviću.

Foto: EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

Za mnoge je odluka da se Srbinu da otkaz iznenadila je mnoge, posebno jer je klub sa njim igrao atraktivnu košarku.

O tome je govorio generalni menadžer kluba Oleksej Jefimov:

- Doslednost i stabilnost su uvek bili centralni deo našeg timskog identiteta pod Sašinim vođstvom. Iako smo i ranije imali problema na početku sezone, uvek smo uspevali da pronađemo naš ritam i dođemo do stabilnih partija. Nažalost, ovoga puta to nije bio slučaj. Bez obzira na pozitivan učinak u Evroligi, tim se mučio sa kontinuitetom i održavanjem igara na visokom nivou. Počeli smo da stičemo zabrinjavajuće navike i tek treba da pronađemo ritam koji definiše pravog kandidata za titulu. Ova nedoslednost učinila je odluku neizbežnom. S obzirom da smo postavili sebi najviše ciljeve, verovali smo da je promena trenera jedini način da se trgnemo, preusmerimo fokus tima i ponovo izgradimo navike potrebne da se takmičimo sa evroligaškom elitom, naglasio je Jefimov.

On ističe da je Obradović preuzeo Monako krajem 2021. godine, te je osvojio dve titule francuskog šampionata i učinio da klub postane jedan od najjačih evroligaša.

- Bila je to neverovatno teška odluka, naročito kada uzmete u obzir da smo izgradili čvrstu, dugoročnu vezu. Saša je bio više od trenera. Bio je sila koja nas je vodila do pobeda za pamćenje i kroz najizazovnije periode. Zaslužuje istinske zasluge za svoj rad, naročito za to što je vodio ovaj tim tri puta uzastopno u plej-of Evrolige i na Fajnal for 2023. Ta dostignuća učvrstila su Monakovu poziciju u hijerarhiji Evrolige. Njegovo nasleđe će uvek biti prisutno u klupskoj istoriji - dodao je Jefimov.

Naglasio je da je odgovornost na svima.

- U sportu, najčešće treneri osećaju najviše vreline kada stvari ne idu po planu. Ali hajde da budemo iskreni - odgovornost je na svima nama. Da li je to menadžmet, prvenstveno ja, igrači, svi smo donosili odluke i vukli poteze koji su nas doveli do pozicije gde smo sada. Saša nije jedini čovek kojeg treba kriviti. Svi smo zajedno u ovome - zaključio je Jefimov.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.