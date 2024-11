SADA JE SVE OTKRIVENO! Svetislav Pešić odbio evropskog giganta zbog Srbije

Selektor "orlova" Svetislav Pešić, otkrio je da je odbio Barselonu zbog reprezentacije Srbije.

FOTO: Tanjug/AP

Naime, Kari je u emisiji "Kida Show" na Sportklubu pričao kako je u društvu predsednika Katalonaca Đoana Laporte gledao meč Crvene zvezde i Barselone u Ligi šampiona, pa priznao da ima otvorenu ponudu iz Katalonije.

- Bilo je super, on voli da dođe u Srbiju. Sutra ne dolazi, voli košarku. Bili smo kod Bodiroge posle toga, onda su došli i fudbaleri i rukometaši. Došlo je 20 njihovih ljudi na utakmicu. Bilo je super, moja ćerka radi u akademiji Barselone, tako da moj odnos sa Barselonom nikada nije prekinut. Tamo sam popularniji nego u Beogradu. Volim da budem tamo i planira se sa mnom i dalje kada je u pitanju Barselona, ali je došla reprezentacija, pa sam odustao od toga. Imao sam dogovore oko La Masije, tamo gde se proizvode najbolji igrači na svetu. To je sada put kako će Barselona u budućnosti da rade. Postoji i dan danas u okviru Masije boravak i za košarkaše, ali ne na način na kakav bi u budućnosti to trebalo da se razvije - rekao je Pešić gostujući na "Sportklubu".

Osvrnuo se i na meč u kom su fudbaleri Barselone bili ubedljivi.

- Utakmica za mene je bila top. Atmosfera je bila izvanredna, nikakvog incidenta nije bilo. Najgori deo utakmice je bio kad je trener Barselone počeo da menja ekipu, jer ovi koji ulaze su još bolji nego ovi što su počeli. Tako se i kod nas u košarci dešavalo. Zvezda je dobro igrala, imala i svoje šanse, međutim, ipak je razlika u individualnom kvalitetu velika - zaključio je Pešić.

