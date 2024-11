ZVEZDA OŠTEĆENA I PROTIV PANATINAIKOSA: Da li je ovaj detalj odlučio meč?

KOŠARKAŠI Crvene zvezde poraženi su u sedmom kolu Evrolige od Panatinaikosa rezultatom 81:77.

Košarkaši Crvene zvezde doživeli su još jedan poraz, sada su u sedmom kolu Evrolige ostali poraženi od strane ekipe Panatinaikosa rezultatom 81:77, a utakmicu je, pored fantastične košarke, obeležila jedna ključna sudijska greška, koja je možda i odlučila pobednika duela.

Sudijski trojac Garsija, Šemeš i Viklicki je na ovom meču odradio solidan posao sve do same završnice kada su na 2 minuta i devet sekundi do kraja meča napravili ključnu grešku u napadu Panatinaikosa.

Kostas Slukas je u tom trenutku napravio dribling, video je da ne može da ide do koša pošto je Filip Petrušev uspeo dovoljno dobro da ga isprati, a Nemanja Nedović da pomogne sa Kendrika Nana.

U tom trenutku Slukas staje, ali pri tome pravi četiri koraka, ako ne računamo nulti korak i dodaje Konstatinosu Mitogluu, koji je tek u poslednjoj četvrtini zabeležio prve minut na meču.

Nulti korak se događa u trenutku kada igrač hvata loptu u pokretu, ali pre nego što postavi noge za prvi korak. Tek nakon nultog koraka, igrač može napraviti dva koraka (uključujući i skok šut) pre nego što mora da izbaci loptu.

Pitanje je da li bi do bilo čega od ovoga došlo da Jago nije nepotrebno krenuo na pomaganje pet metara daleko od igrača koga je nakon pika preuzeo, a koji je kasnije pogodio trojku na asistenciju Slukasa.

Ipak, koraci su bili više nego očigledni, svi su ih u hali videli osim onih koji za to da ih vide primaju platu.

Bilo kako bilo, Zvezda je je tu primila trojku, Panata je ušla u prednost, nakon čega je usledila trojka Petruševa, a onda i šest vezanih poena Zelenih za konačnu pobedu.

Zvezda je ovim porazom zabeležila i četvrti poraz ove sezone nakon skora 3-1, pa sada zauzima 12 poziciju na tabeli, odmah ispod Ral Madrida.

Sa druge strane, Panata je trenutno druga sa skorom 5-2, a mnogi navijači Zvezde će reći da bi i njihov tim tu bio da sudije nisu umešale svoje prste i u dva meča pre ovog direktno uticali na finalni rezultat.

