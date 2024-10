"BILO JE SKANDALOZNO": Nebojša Čović otkrio šta Zvezda i Partizan rade zbog suđenja u Evroligi

PREDSEDNIK košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović govorio je o tretmanu Crvene zvezde i Partizana u Evroligi.

Sudijski tretman u sinoćnjim evroligaškim mečevima podigao je veliku prašinu. Prvi čovek krovne košarkaške organizacije u našoj zemlji saglasan je sa navijačima, a u izjavi za "Informer" izneo je svoje mišljenje.

- Suđenje je bilo skandalozno. Još uvek ne mogu da donesem konačan zaključak zašto se to događa. Razumem da sudije greše, kao i svi živi ljudi, ali ne razumem zašto postoje tendencije, što se juče zapravo videlo. Vreme će da pokaže ko to radi, zbog čega se to radi, da li iza toga stoji nekakva strategija i eventualno gde se prave takvi dogovori - oštro je započeo razgovor Čović.

Po rečima čelnika KSS, srpski klubovi su u komunikaciji sa Evroligom oko suđenja.

- Koliko znam, naši klubovi se već obraćaju oko toga i to jeste pristup. U svakom slučaju, nije pristup da se otvaraju nekakve linije sukoba i svađe sa Evroligom. Pogotovo što su ciljevi naših klubova da postanu stalni suvlasnici tog takmičenja, a mislim da to Beograd zaslužuje, kao i oba naša kluba. Treba biti vrlo mudar u svemu tome i imati pravu meru.

Kako je rekao, još uvek nema predlog kako rešiti problem sa sudijama u Evroligi.

- Za sada nemam predlog. I u jednom i u drugom klubu sede ljudi koji se bave tim poslom i znaju verovatno šta treba da se radi - poručio je Čović.

