PARTIZAN PAO POSLE DRAME: Crno-beli izgubili još jednu utakmicu u neizvesnoj završnici

KOŠARKAŠI Partizana izgubili su od Monaka u hali "Aleksandar Nikolić" sa 74:79 (21:23, 12:23, 23:15, 18:18), te su na taj način još jednom poraženi u neizvesnoj završnici.

Morali su crno-beli da se presele iz "Beogradske arene" u "Pionir". Navijači su kultnu dvoranu ispunili do poslednjeg mesta, bili su velika podrška, ali to nije bilo dovoljno da klub iz Humske izbegne drugi vezani poraz kao domaćin (bolji bio Virtus u prošlom kolu sa 69:70).

Prva četvrtina bila je u egalu, a onda su gosti odigrali odlično drugi period (12:23) što im je omogućilo da na pauzu odu sa +13 - 33:46.

Ipak, totalno drugačija energija viđena je kod izabranika Željka Obradovića u drugom poluvremenu. Malo po malo su topili prednost tima iz Kneževina i uspeli da preokrenu rezultat u jednom momentu već tokom trećeg kvartala - 54:53. Ipak, Monako je bolje finišitao taj deo meča pa je sa +6 dočekao start poslednje četvrtine - 56:61.

Velika borba vodila se u četvrtom periodu. Partizan je dva puta imao vođstvo od jedan razlike, ali nije uspeo da pronađe način da trijumfuje. Poslednja nada da crno-beli mogu do pobede otišla je na 39 sekundi pre kraja kad je Isak Bonga pri rezultatu 73:74 promašio trojku. Majk Džejms je potom pogodio uz faul Marinkovića. Ušlo se u penal završnicu, tu se gost bolje snašao i na kraju je slavio.

Najefikasniji kod pobednika bio je Alfa Dijalo sa 18 poena, dok su Majk Džejms i Eli Okobo postigli po 15. Na drugoj strani do 15 su brojali Karlik Džons i Ife Lundberg, pratio ih je Isak Bonga sa 11.

Partizan sad ima učinak 2-4, a u petak gostuje Fenerbahčeu. Monako je na 4-2 i ide u Kaunas na noge Žalgirisu.

Četvrta četvrtina: Partizan - Monako 74:79

40' - Kraj utakmice!

40' - Monako sad svesno ide u penal završnicu. Na liniju penala će Lundberg. On je bio polovičan. Lojd je na drugoj strani pogodio oba bacanja. Do kraja je ostalo nešto više od 11 sekundi.

40' - Okobo je uzeo loptu u ruke, iskreirao je poziciju za šut i uspeo je da pogodi poludistancu. To je bila 12 promena u vođstvu. Partizan nije realizovao svoj napad, a onda Džejms po ko zna koji put potvrđuje da što je šut teži to je za njega lakši. Pogodio je daleku dvojku i to pod faulom Marinkovića. Dodatno bacanje nije realizovao.

39' - Džejms je promašio trojku, ali Monako je pokupio promašaj, da bi drugi napad poenima okončao Alfa Dijalo. Lundberg je pogodio trojku na 75 sekundi pre kraja utakmica.

38' - Neverovatan prodor i koš Džonsa. Džejms na drugoj strani nije pogodio trojku. Veliku priliku propustio je domaćin da povrati prednost, ali nije uspeo da završi napad za 24 sekunde.

37' - Oba bacanja pogodio je Karlik Džons, crno-beli su na samo dva poena zaostatka, a ne tako davno bili su na osam.

36' - Sjajno je Karlik Džons provukao loptu za Tajrika koji je snažno zakucao. Nije Partizan iskoristio izgubljenu loptu rivala.

35' - Još luđi koš je postigao Strazel. Bacio je loptu praktično pod svodove "Pionira" na isteku napada, ona je imala putanju i završila u koši.

34' - Neverovatan koš dao je Okobo. Šutirao je pod kontaktom Nakića i poentirao je. Odmah je tajm-aut zatražio Željko Obradović.

33' - Partizan je zategao odbranu i Monako još uvek nije poentirao u poslednjoj četvrtini, a prošla su dva minuta. Vodi Partizan nakon trojke Karlika Džonsa. Dobar napad Kneževa je realizovao Papajanis, potom su gosti ukrali loptu i u kontri je pod faulom poentirao Dijalo.

31' - Četvru četvrtinu trojkom otvara Nakić. Bonga je zatim odigrao sjajnu odbranu i sprečio je Papajanisa da poentira.

Treća četvrtina: Partizan - Monako 56:61

30' - Dobar napad Monaka. Treći period je pogođenom trojkom okončao Alfa Dijalo. Partizan je propusio odlično priliku da ima prednost nakon 30 minuta košarke.

29' - Na kratko je Partizan vratio vođstvo posle trojke Lundberga. Istom menjrom je uzvratio Vito Braun. Nakon toga je Nakić poentirao.

28' - Neverovatno! Dejvis je ukrao loptu Džejmsu, Marinković je krenuo sam u kontru i pokušao je da zakuca, tom prilikom ispala mu je lopta i otšla u aut.

27' - Nakić je ostao sam u desnom uglu i pogodio šut van linije 6,75. Monako je odigrao loš napad. Domaćin je uhvatio potpuni priključak.

26' - Vratio se na parket Majk Džejms i odmah je iznudio faul Marija Nakića za dva slobodna bacanja. Ipak, najbolji strelac u istoriji Evrolige je bio polovičan tako da faul igrača crno-belih nije ni bio loš.

25' - Trenutno je period utakmice u kom ekipe ne uspevaju da pronađu pravo rešenje u napadu. Dobar napad domaćin krunisan je trojkom Bonge.

23' - Nakon minuta odmora trojku je pogodio Blosomgejm, a onda Bonga poentirao opet posle ofanzivnog skoka.

22' - Odlično se pozicionirao Bonga i pokupio je promašaj Brauna. Da stvar po domaće bude još bolja uspeo je da poentirapod faulom Lojda. Nemac je pogodio i bacanje. Crno-beli su potom ukrali loptu što je Džons iskoristio za atraktivno zakucavanje, pa je tajm-autom morao da reaguje Saša Obradović.

21' - Drugo poluvreme počelo je ponima Džejmsa koji je bio precizan sa poludistance. Braun je u prvom napadu domaćih u trećem kvartalu iznudio dva slobodna bacanja i oba je pogodio.

Druga četvrtina: Partizan - Monako 33:46

20' - Bitnu trojku postigao je Lundberg. Odmah je tajm-aut zatražio Saša Obradović na 43 sekunde do kraja prvog poluvremena. Trojku je promašio Motejunas, a potom i Karlik Džons.

20' - Braun je dobio tehničku, pošto je protestovao jer se nije slagao sa odlukom sudija da mu sviraju faul. Gosti su to iskoristili i otišli na velikih +16 - 30:46.

19' - Džejms je na drugoj strani bio precizan za dva. Braun nije pogodio dvojku. Kuriozitet što se meča tiče je da je Obradović već sad potrošio oba čelendža. Protestuju svi u hali pošto sudije nisu svirale faul Lojdu, da bi u nastavku akcije Monako ukrao loptu i potom je Okobo iznudio faul za dva bacanja koja je Francuz pogodio.

18' - Do novih poena došao je Karlik Džons koji igra dobro poluvreme. Inače, u dvorani "Aleksandar Nikolić" nalazi se i legendarni nemački fudbaler Bastijan Švajnštajger koji često gleda mečeve Partizana.

17' - Lojd je pogodio trojku, potom je u narednom napadu nakon ukradene lopte Dijalo lako poentirao.

16' - Sjajna akcija Monaka. Dobru alej-up kombinaciju su izveli Džejms i Blosomgejm. Ovaj drugi je napad završio snažnim zakucavanjem. Ljut je Željko Obradović bio zbog toga, pa je zatražio tajm-aut.

15' - Uneo je Alfa Dijalo do koša Karlika Džonsa i poentirao je uz faul. Pogodio je i dodatno bacanje.

14' - Dobro je otvorio utakmicu Karlik Džons, opet se podigao na šut sa poludistance i opet je bio precizan.

12' - Nekoliko napada su realizivali ni jedni ni drugi, da bi nakon više od minuta bez koša poentirao Dijalo.

Prva četvrtina: Partizan - Monako 21:23

10' - Okobo je na tri sekunde pre kraja pogodio oba bacanja. To su ujedno bili poslednji poeni u prvom periodu.

9' - Opet poludistanca Džonsa i opet pogodak. Na drugoj strani sam je u korneru ostao Strazel i pogodio je trojku. Ipak, istom merom je uzvratio Braun.

8' - Upisao se u strelce i Dejvis, ali na drugoj strani Okobo je pogodio i to pod faulom. Realizovao je i dodatno bacanje. Ušao je u igru i Karlik Džons i pogodio je šut sa poludistance.

6' - Na iskustvo je Džejms iznudio dva slobodna bacanja. Navukao je Pokuševskog na faul. Iskusni Amerikanac je oba puta bio precizan sa linije penala.

4' - Prvu trojku za domaće postiže Pokuševski, potom je precizan van linije 6,75 bio i Ife Lundberg i to mu je bio 1.001 poen u Evroligi.

3' - Vodi Monako nakon poena Džejmsa i Motejunasa. Potom su sudije dugo gledale snimak i dosudile nesportski faul Džonsa, pošto je laktom u lice udario Motejunasa. Litvanac taj poklon nije iskoristio, jer je promašio oba bacanja. Ipak, u nastavku uspeo je da poentira dobrom igrom na niskom postu.

1' - Prvi napad poenima je rešio Aleksej Pokuševski posle dobrog prodora. Nakon promašene trojke Džejmsa, snažno je zakucao Džons.

Partizan meč počinje u petorci: Ife Lundberg, Sterling Braun, Isak Bonga, Aleksej Pokuševski, Tajrik Džons. Monako kreće duel u sastavu: Majk Džejms, Džordan Lojd, Džerod Blosomgejm, Donatas Motejunas, Mam Žaite.

Uoči meča:

"Parni valjak" će ekipu Saše Obradovića dočekati u dvorani "Aleksandar Nikolić" pošto je "Beogradska arena" zauzeta zbog teniskog turnira.

Željko Obradović na ovom susretu neće moći da računa na Frenka Nilikinu. Dobra vest je da se u tim vraća Karlik Džons koji se povredio protiv Virtusa, zbog koje je propustio duel ABA lige sa Krkom. Ipak, uspeo je da se oporavi za Monako.

Jasno je da će veliki broj navijača biti uskraćen da uživo bodri tim, ali jasno je koliko je "Pionir" nezgodan za goste kad je popunjen do poslednjeg mesta, što će danas biti slučaj.

Obe ekipe u ovaj meč ulaze posle poraza u prošlom kolu i to na domaćem terenu. Partizan je poražen od Virtusa (69:70), dok je Monako položio oružje u duelu sa Parizom (80:87).

Crno-beli nakon pet kola imaju učinak 2-3, dok su Kneževi na 3-2.

