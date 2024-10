ZBOG OVOGA JE PARTIZAN IZGUBIO! Željko Obradović otkrio: Boli me jedno, to ne smeš da dozvoliš

Košarkaši Partizana poraženi su od Baskonije rezultatom 88:82 u meču prvog kola Evrolige.

Tajrik Džons bio je najefikasniji u Partizanu i na utakmici sa 22 poena, Brendon Dejvis dao je 20, kapiten Vanja Marinković 11, a Ife Lundberg 10.

Markos Hauard bio je najefikasniji u Baskoniji sa 17 poena, bivši igrač Mege Timote Luvavu-Kabaro ubacio je 15, Tadas Sedekerskis 14, Čima Moneke 13, a Trent Forest 10.

Trener Partizana Željko Obradović analizirao je poraz na konferenciji za medije:

- Dobra utakmica, meč su rešili detalji. Tri puta u tranziciji nismo iskoristili priliku da damo lake poene. Oni su pogodili neke šuteve na isteku napada, trojke i to je na kraju rešilo meč", kazao je Obradović novinarima.

Nakon što su crno-beli vodili u većem delu meča, domaćin je uoči finiša preuzeo kontrolu i u poslednjem minutu odbranio prednost. Posebno je "Žocu" zasmetao pad koncentracije njegovog tima u završnicama napada Baskonije.

- Naravno, rekao sam da su mali detalji odlučili. Kada imaš tranziciju i kada moraš da razmišljaš hladne glave, to nismo radili. Ostavljali smo čoveka samog u poslednjim sekundama napada i oni su to kažnjavali. U prvom poluvremenu smo bili dobri, u drugom nismo i to je razlog poraza."

Baskonija nije iznenadila Željka Obradovića.

- Ne, znali smo šta će da urade. Mene boli kada imaš šansu da igraš odbranu gde je ekipa imala jedan ili nijedan faul i dozvoliš im da daju lake poene. Ekipa se borila, ovo je prva utakmica. Ovo je tek početak", podvukao je Obradović.

Inače, Partizan će za vikend ugostiti Cibonu u Beogradskoj areni u nedelju od 18.30 u okviru ABA lige.

