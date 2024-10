OGLASIO SE DUŠKO VUJOŠEVIĆ! Evo šta je rekao o dolasku Nebojše Čovića na mesto predsednika Košarkaškog saveza Srbije

NOVI predsednik Košarkaškog saveza Srbije je Nebojša Čović što je podelio Srbiju na dva dela one kojima je crno-bela boja u srcu i druge one koji obožavaju i crveno-belo.

Foto: N. Paraušić

Oglasio i bivši trener crno-belih, Duško Vujošević, koji je u razgovoru za Sport Klub istakao da sa Čovićem nema dobar odnos, te da ne želi da talasa kada je u pitanju njegov izbor na mesto predsednika Saveza.

- Moja želja nije da talasam bilo šta. Moja želja je da se spreči pokušaj da Pešić ode i da se ne zatvore do kraja mogućnosti u kadrovskoj politici kada je u pitanju, primera radi, generalni sekretar, da se tu dovedu neki ljudi koji totalno onemogućavaju saradnju Partizana i Crvene zvezde. Čović i ja nemamo dobar privatan odnos i ne bi bilo pristojno da ja komentarišem njegovo postavljanje na to mesto. Želja mi je samo, iz mog ugla, a svako ima svoj ugao gledanja, da kažem da neko iskustvo i košarkašku pamet imam i ja i da kažem ono što je najbitnije kad već ne postoji Stručni savet koji je ukinut posle Slavnićevog odlaska sa mesta selektora. To ukidanje je odgovaralo i pojedinim selektorima jer nije imao ko da ih kontroliše pa i predsednicima saveza. Kad već pričamo o insticucijama, statutima i tako dalje mislim da bi trebalo vratiti Stručni savet - rekao je Čović za Sport Klub.

FOTO: M. Vukadinović

Smatra da na čelu Saveza treba da se nađe osoba sa kojom bi i Partizan i Crvena zvezda mogli da sarađuju, a da na osnovu toga ne trpi ni nacionalni tim.

- Košarkaški savez Srbije ima svoj statut. Ja bih voleo da on i cela država funkcionišu kao i sve ozbiljne instituticije – po pravilima i statutima koje imaju. Nažalost, u Savezu je došlo do toga da je onog momenta kad je profunkcionisalo ovo vođstvo, pre svega kad su u pitanju rezultati seniorske reprezentacije – drugo mesto na Filipinima i velika bronzana medalja, posle onakve grandiozne utakmice, inače ne volim da pričam u superlativima, ali sada ne mogu da ih izbegnem, protiv Amerikanaca u Parizu, i kad se sve to složilo… Mlađe selekcije prošle godine zlatna medalja u Nišu, ove godine srebrna i bronzana medalja. I kad je sve to zajedno profunkcionisalo zbog toga što su to statutarne promene mora da dođe i do kadrovskih promena. Neki put je to činjenica, a neki put da bi sve to ostalo isto moraš sve da promeniš. Veoma je delikatan trenutak, promene nastupaju u trenucima uspeha. Posebno smatram da treba, u mestima osim predsednika, u čijem izboru ličnosti za postavljanje na tim pozicijama, naravno, ima pun uticaj i predsednik Saveza, birati ljude koji su komplementarni tako da Partizan i Zvezda mogu da sarađuju o preko Saveza, a da reprezentacija od toga ne trpi nikakve odlike potencijalnih sukoba večitih, odnosno da ne trpi nikakvu štetu - dodaje Čović.

Potom se posebno osvrnuo na ostanak Svetislava Pešića na klupi reprezentacije Srbije. Ističe da mu zamera samo jednu stvar, što se sa ostatkom tima nije vratio posle neuspeha na Evropskom prvenstvu u Češkoj i Nemačkoj.

- Smatram da je to ubedljivo najvažnija stvar u ovom momentu. I da to ne zavisi samo od Pešića. Izjave poput ‘Pešić ima obavezu’… Pešić je veoma ozbiljan čovek i čovek koji je mnogo pametniji nego što je u stanju da to artikuliše. On je u određenim godinama, u dobrom zdravlju za te godine. Njemu su godine donosile samo veće znanje i taložile iskustvo. Veoma je oprezan u svim odnosima i dobro procenjiv. Znalo se kad spava, vodio je računa o sebi, kako on radi te vežbe za leđne mišiće… On je sebe očuvao i sada se sve to svodi na dobrog, starog čoveka koji ima iskustva. Kod njega su pare vrlo važne, ali on neće samo na osnovu para pristati da ostane. Proteklih godina uradio je fantastične stvari. Napravio je jedinu grešku kad se posle neuspeha na Evropskom prvenstvu nije vratio sa ekipom, ne znam iz kog razloga, nikad ga nisam ni pitao. Ali on je čovek koji je napravio odnos sa tim igračima - zaključak je Vujoševića.

