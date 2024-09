''NA TERENU ''TATA'' NE POSTOJI!'' Lebron opleo po svom sinu Broniju!

Za Los Anđeles Lejkerse, prvi put u istoriji, igraće Lebron Džejms i njegov 19- godišnji sin Broni, a neobična situacija desila se na treningu Lejkersa.

Naime, na treningu se Lebron senior varkom ispod koša oslobodio Bronija i pogodio šut, a onda okrenuo prema njemu i počeo s "trash talkom", vređanjem i provokacijama.

Inače, Lebron je govorio o odnosu koji ima sa sinom na terenu:

- Ne može da me zove "tata" na radnom mestu, kada napustimo trening i kada se vrata zatvore mogu da budem tata, u kolima ako idemo zajedno kući, ali na terenu mora da me zove drugačije: “23”, “Bron”, “GOAT”, ako to želi. Za mene će biti lako jer ga zovem “Broni” već toliko dugo. Biće potrebno da se prilagodi. Ne može da trči na terenu i da kaže: "Tata sam sam". To neće raditi.

