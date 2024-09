ČOVIĆ JASAN: Ovo su ciljevi KK Crvena zvezda za predstojeću sezonu

Ciljevi za narednu sezonu su jasni - odbrana sva tri trofeja, Kup Radivoja Koraća, ABA liga i Superliga, plus pokušaj plasmana u Top 10 Evrolige, rekao je danas predsednik KK Crvena zvezda Nebojša Čović.

FOTO: M. Vukadinović

Zvezda novu sezonu počinje gostovanjem Dubaiju u prvom kolu ABA lige, u nedelju od 17 sati.

- Pred nama je interesantna sezona, biće puno izazova, veliki broj utakmica, između 85 i 93 utakmice. Baš zbog toga smo završili roster sa 16 igrača, za sada. Napominjem za sada, jer u toku sezone može doći do odlazaka i dolazaka, međutim, mi to ne planiramo. Završavamo "sapunicu" oko Petruševa, on je igrač Olimpijakosa, kao i oko Đurišića, on je u Americi - istakao je Čović na konferenciji za medije.

On je izneo podatak da će ukupni budžet kluba, za sve troškove, biti između 22 i 22 miliona.

- Za prvi tim bruto 14.308.000, 1.140.000 stručni štab, plus medicinski staf, treneri mlađih kategorija, putovanja, administracija, dvorane ... - dodao je on.

- Kada su u pitanju sezonske karte, sa jučerašnjim danom prodato - 10.191 karta plus 350 za sponzore. Prihod 451.393, manje 10 odsto za porez. Produžićemo prodaju sezonskih karata, a cene dnevnih karata biće više nego prošle godine i njihova visina biće saopštena u ponedeljak - istakao je Čović.

Na konferenciji za medije obratio se i predsednik UO Željko Drčelić, koji je ponovio ciljeve, ali je za nijansu bio konkretniji.

- Predsednik je sve rekao, odbrana tri titule i želja nam je da u Evroligi uđemo u Top 8. Uprava je odradila sve što je stručni štab tražio od nas kada su u pitanju igrači - rekao je Drčelić.

BONUS VIDEO: NA REPRERTOARU PESME PARTIZANA: Poznate kompozicije na "crno-beloj simfoniji"

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.