OVO ĆE RAZLJUTITI JOKIĆA? Evo gde se nalazi njegov trener na listi najboljih u NBA ligi

Čuveni "CBS" napravio je listu najboljih trenera u NBA ligi, a mesto koje je zauzeo strateg Denver nagetsa Majk Meloun iznenadilo je mnoge.

FOTO: Tanjug/AP

Majk Meloun je svrstan tek na 15. mesto a kao razlog su naveli to što je Denver napravio sjajan rezultat, pre svega, zahvaljujući Nikoli Jokiću.

- Ocenjivanje Melouna je teško jer, znate, Jokić. Meloun zaslužuje mnogo više kredita nego što dobija zbog prisustva Jokića. Ne može puno trenera da kreira svoj napad oko centra koji je bio 42. pik. Meloun je to uradio. Ali ono što se desilo kasnije je mnogo više zbog Jokića nego što bi bilo koji trener mogao da učini. Da li je iko učio Mocarta? Da li bi se iko usudio na to? On je jedan od retkih i uspeh sa njim je posledica - navodi se u pojašnjenju.

Dalje se dodaje to da za razliku od njega, Stiv Ker iako ima Stefa Karija je izgradio sistem koji je prepoznatljiv.

- To nije slučaj sa Stivom Kerom i Stefom Karijem, koji su razvili sistem, u kom su prethodni treneri podbacili. Jokić bi bio Jokić svuda. On doslovno nikada nije igrao sa nekim 'Ol-starom'. I ocenjujući Melouna pored Jokića je gotovo nemoguće. Znamo da je osmislio odbranu koja ima tendenciju da nadmaši njihov talenat, posebno u poslednje vreme. Takođe znamo da je on veoma stari školski trener koji ne uspeva da veruje mladim igračima, što u ovom trenutku izaziva neka trvenja u njegovoj kancelariji. Za sada ćemo reći da je dobar trener, i pravi za tim Denvera koji je sa njim postigao više uspeha nego ikad bez njega. Ali s obzirom na Jokićev faktor, nije fer staviti ga na vrh tako prepune liste - zaključuje se u opisu.

Zanimljivo je i da je srpski stručnjak Darko Rajaković smešten na poslednje 30. mesto jer o njemu se ne zna mnogo, s obzirom da je imao samo jednu sezonu u Toronto reptorsima bez značajnijih rezultata.

BONUS VIDEO: NEVIĐENI SNIMAK SA DOČEKA OLIMPIJACA: Ovo će oduševiti sve Srbe!

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.