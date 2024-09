"JA IDEM U TERETANU SVAKI DAN, A ON..." Nikola Jokić nabija komplekse NBA zvezdama

Srpski košarkaš Nikola Jokić priprema se za novu sezonu, a njegove partije privlače pažnju svih NBA igrača, a sada je njegove igre komentarisao i bivši košarkaš Majamija Hasan Vajtsajd.

Vajtsajd je najpre istakao da mu se sviđa način na koji Jokić igra.

- Sviđa mi se Jokić, kada on krene to postaje frustrirajuće. Ima 135 kilograma, ali ne shvatiš odmah koliko je krupan. Taj tip je jak. Klizav je, znojav, a onda se okrene i šutne nonšalantno preko glave i pogodi. Pogledaš ga i kažeš: Brate ne bi trebalo da bude ovako - počeo je priču NBA as.

Dodao je i da ono što Jokić zna, ne može da se navežba.

- Nema šanse da je to vežbao. Moraš da igraš odbranu svaki put. Većina centara bi možda dobila loptu u svakom drugom-trećem napadu, a u Denveru se ništa ne dešava dok Jokić ne dobije loptu. Ako se odvojiš od njega na piku, šutnuće trojku, a ako se približiš u pik-en-rolu ga čeka niži igrač. Šta taj može kad Jokić šutne iznad glave? Onda postaneš frustiran, kažeš sebi: Napašću ga na drugoj strani terena, a oni samo stave nekog drugog defanzivca i ne možeš da mu uzvratiš - nastavlja Vajtsajd.

Zaključio je vrlo zanimljivom konstatacijom.

- Na kraju pomisliš: Čoveče, ja idem u teretanu svakog dana, prolazim sve pripreme, a vidi njega. Matematika ovde nije ista - rekao je na kraju Vajtsajd.

