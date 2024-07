ISPRAĆAJ SA UKUSOM MEDALJE: Srbija prejaka za Janisovu Grčku, duet Jokić - Bogdanović sve ubojitiji

TREĆOM pobedom u pet zvaničnih pripremnih utakmica, košarkaši Srbije zaokružili su takmičarsku predigru za Olimpijske igre. Na ispraćaju u „Areni“ ugostili su Grčku sa njenom NBA supersilom Janisom Adetokumbom i demonstrirali silu koja će osloboditi euforiju nacije pred pohod na najvredniju medalju u svetu sporta - 94:72.

Znalo se da „orlove“ čeka drugačiji test u odnosu na prethodni protiv Japana. Umesto neobavezne igre, dobili smo evroligašku utakmicu sa retkim lakim poenima i mnoštvom faulova, zbog čega su selektori Pešić i Spanulis istovremeno zaradili tehničke greške po kriterijumu otresitog sudije Nikolića.

Nervoza se provlačila kroz čitavo prvo poluvreme, u kojem je naš nacionalni tim imao periode igre po ukusu Karija. Odbrana na Adetokumbu bila je u granicama zadovoljavajućeg, pa i spektalularnog ako izdvojimo rampu Milutinova za erupciju 18.000 gledalaca u „Areni“.

Po direktivi ili možda po ličnom osećaju, Jokić se podredio timskom uigravanju, nepogrešivo čitao protivničku odbranu i dovukao na glavnu pozornicu Petruševa, verovatno našeg najučinkovitijeg igrača u pripremnom periodu. Bogdanoviću nikad nije bila potrebna pozivnica za ovakve događaje, vođa srpskog voda snajperista gađa i pogađa sa ogromnom dozom samopouzdanja, što za sada nedostaje Guduriću i Miciću.

DAVIDOVAC NA ZAGREVANjU DEJAN Davidovac izašao je sa timom na zagrevanje za duel sa Grčkom, što je podgrejalo nadu da će momak za sve odigrati prvu zvaničnu pripremnu utakmicu posle oporavka od povrede kuka. Međutim, i ovog puta je imao ulogu navijača.

Uprkos tome, radi se o pozitivnom signalu pred put u Lil, gde Srbiju na olimpijskoj premijeri čeka okršaj sa Amerikom 28. jula.

Mladom Joviću očito nedostaje više košarke nakon dugog perida rehabilitacije. Sporije reakcije i kao posledica toga tri brza faula, limitirana minutaža i njegova prva trojka za maksimalnih plus 16 u završnici treće četvrtine meča pod apsolutnom kontrolom srpske selekcije. To je olakšalo Pešiću odluku da poslednju deonicu opredeli za razigravanje stegnutih Micića i Gudurića, kao i za test opterećenja očigledno fizički nedovoljno spremnog Jovića.

Nije selektor zaboravio ni navijače, priuštio im je u završnici uživanje u duetu Jokić - Bogdanović, koji su poslednji put na velikom takmičenju gledali na Mundobasketu u Kini 2019. Sada deluje neuporedivo uigranije i ubojitije, samim tim i šanse za olimpijsku medalju deluju realnije.

SRBIJA 92

GRČKA 74

BEOGRADSKA arena. Gledalaca: 18.000. Sudije: Obrknežević, Nikolić, Prpa.

SRBIJA: Plavšić 2, Petrušev 15 (3/5 za dva, 2/2 za tri, 8 sk), Jović 10 (2/4 za dva, 1/3 za tri), Bogdanović 19 (2/6 za dva, 5/5 za tri), Marinković 2, Jaramaz, Dobrić 7 (3 as), Ristić, Jokić 16 (4/7 za dva, 1/3 za tri, 8 sk, 6 as), Pokuševski, Micić 4 (0/3 za tri, 2 as), Gudurić 2, Avramović 6 (8 as), Milutinov 11 (3/3 za dva, 4 sk).

GRČKA: Vokap 7 (4 as), Luncis, Larencakis 6, Moraitis 8, Toliopulos 4, Kalaicakis 5, Papajanis 6, Haralampopulos 2, Papanikolau 10, Hugaz 2, Adetokumbo 17 (7/12 za dva, 6 sk, 4 as), Mitoglu 5.

26:21, 22:18, 24:19, 22:14

