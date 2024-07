SA BRIGAMA NA "DRIM TIM": Jokić se utopio u napadačko sivilo Srbije u porazu od Australije

NISU košarkaši Srbije imali dobru uvertiru za današnji duel sa američkim „drim timom“ na pripremnom turniru u Abu Dabiju (18.00). Bilo je znatno više loših nego dobrih stvari u porazu od Australije (73:83), posebno u napadačkom delu igre u kojem nismo videli jasnu koncepciju.

FOTO: AP/Tanjug

Promešao je Pešić karte za duel sa „bumersima“. Odlučio je da odmori Bogdanovića i da već u uvodnoj četvrtini pruži priliku Jaramazu, Pokuševskom i Radanovu, momcima sa kraja spiska putnika za Pariz. Kao ni protiv Francuske, nismo dobro izgledali u prvih deset minuta. Pet izgubljenih lopti, od toga dve Micića kao startnog plejmejkera, šut iz igre 5/14 i jedan jedini Jokića tek u 8. minutu.

Naš NBA superstar je skakao i asistirao, ali je loptu primao predaleko od koša da bi koristio svoj repertoar za napad na protivničke centre vrlo upitnog kvaliteta. U reket se spuštao Milutinov kao alternativa na „petici“ i u kratkom intervalu postao poenterski dvocifren. U prvom poluvremenu najbolji utisak ostavio je Petrušev, jedina prirodna „četvorka“ u ovom sastavu dok čekamo dobre vesti o toku oporavka Jovića.

U drugoj deonici je sliku o svojoj igri drastično korigovao Micić, asistencijama i ukradenim loptama otvorio teren za kontranapade Srbije, koja je u samoj završnici poluvremena „ukrala“ prednost Australiji. Jokić je igrao jednu od onih napadački pasivnih utakmica iz Denvera sa svega četiri poena i tim jednim šutem. Nismo ni odbrambeno bili fokusirani kao u meču sa Francuzima, posebno u odbrani od kontranapada, na čemu Pešić najviše insistira.

U nastavku su se „orlovi“ popravili u tom segmentu, ali je voda počela da curi na strani odbrane od pozicionih napada. Dozvolili su 36-godišnjem Milsu da se podmladi i postigne 21 poen već do sredine treće četvrtine. Jokić je više gledao ka košu nego u prvom poluvremenu, Pokuševski u završnici deonice pogodio tek treću timsku trojku, ali je rezultatska vaga pretegla na stranu „bumersa“.

Igri Srbije bila je potrebna varnica. Niko to ne radi bolje od Avramovića, koji je početkom poslednje četvrtine uneo živost u našu sporu igru na niskom broju obrtaja. Efekti su bili kratkotrajni i ograničeni, jer Srbija u ovom meču napadački apsolutno nije bila na nivou tima sa ambicijom da juriša na olimpijsku medalju. Trojke je šutirala 13,6 odsto (3/22), što je ispod svakog nivoa čak i za standarde pripremnih mečeva.

Osim povrede Marinkovića, meč sa „bumersima“ iznedrio je još neke brige 12 dana pre olimpijske premijere sa Amerikancima u Lilu. Možda će ih biti manje posle današnjeg susreta sa timom snova, ili će se umnožiti pod naletom elitne grupe NBA zvezda predvođene Lebronom Džejmsom.

SRBIJA 73

AUSTRALIJA 83

DVORANA „Etihad arena“.

SRBIJA: Marinković 7 (1/4 za tri), Petrušev 17 (7/9 za dva, 1/3 za tri, 3 sk, 3 as), Jokić 14 (6/8 za dva, 0/2 za tri, 14 sk, 3 as), Gudurić 2, Micić 6 (3/6 za dva, 0/3 za tri, 8 as, 3 sk), Jaramaz, Avramović 12 (6/8 za dva, 0/4 za tri), Pokuševski 3, Radanov (3 sk, 3 as), Milutinov 12 (4/7 za dva, 5 sk), Plavšić, Ristić, Bogdanović, Dobrić.

AUSTRALIJA: Denijels 8 (6 sk), Kej 5, Lendejl 5, Mils 28 (3/6 za dva, 4/7 za tri, 5 as), Gidi 13 (5/12 za dva, 6 sk), Egzum 15 (4/6 za dva, 1/1 za tri, 7 sk, 4 as), Grin, Mekvej 3, Magnej 4, Delavedova 3, Ingls, Rit.

15:20, 25:19, 19:23, 14:22

