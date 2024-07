"KRADE, ČAČANSKI JE NAMAZAN"! Petrušev otkrio detalje iz tabora Srbije, ali i o Nikoli Jokiću

Nakon trijumfa nad Francuskom u Lionu, srpski tim je doputovao u Emirate.

FOTO: FIBA.Basketball

Zbog kasnog dolaska, prvi trening je počeo nešto kasnije nego što je bilo planirano. Ekipa je iz hotela, udaljenog dvadesetak kilometara od dvorane, stigla na trening po temperaturi od 56 stepeni na asfaltu, do impresivnog Njujork kampusa, gde su uslovi za rad fantastični.

Dok su igrači završavali prvi trening, srpski reprezentativci su dali izjave medijima. Filip Petrušev je otkrio zanimljive detalje sa priprema.

– Da, malo vruće, malo se teško diše napolju. A onda te preseče sve sa klimom na 17 stepeni. Navikavamo se, super su uslovi. To je to, mi se spremamo za utakmice i to nam je najvažnije – počinje Petrušev u dahu, i nastavlja:

– Spremali smo ovako malo jače, da bismo svi što pre ušli u fizičku formu, jer neki igrači nisu igrali malo duže posle sezone, neki su direktno iz sezone ušli u pripreme. Tako da, prvo je bio taj fizički deo najbitniji, jer stvarno sve ekipe, pogotovo iz naše grupe, igraju jako brzo. Tranzicija, trčanje, jako su dobri fizički i atletski, tako da, na tome smo radili najviše. I sada, počele su utakmice, prvo Holandija, a sada i Francuska, više radimo na tom uigravanju i prepoznavanju jedni drugih u različitim situacijama.

Naš tim očekuju i dve teške utakmice protiv SAD i Australije.

– Mislim da je bila jedna super utakmica za nas protiv Francuske, jer su u tim prvim utakmicama izgledali mnogo dominantno i svi su se uplašili njih. Nama znači stvarno svaka utakmica protiv najboljih ekipa, da možemo da damo do znanja da smo i mi ti koji se bore za medalju i koji se pitaju, tako da je jako bitna utakmica za samopouzdanje, da nastavimo da radimo. Ove dve utakmice će biti, ja mislim, drugačije. I jedva čekamo da vidimo gde smo protiv najboljih ekipa.

Posle Mundobasketa u Manili prošle godine, Petrušev je ponovo sa nacionalnim timom. Sada su tu i novi igrači, poput Jokića i Micića.

– Situacija je sada dosta drugačija jer su tu Jokić i Micić. To su naši drugari, znamo se jako dobro. Najviše je tu bitno da se naviknemo jedni na druge, i pogotovo na Nikolu, koji je, mislim, jedinstven igrač na svetu.

– Jednostavno, nismo imali priliku da igramo sa takvim jednim igračem koji je toliko dominantan. Najviše je neko to prepoznavanje kako mi da igramo oko njega i kako svako od nas da prenese njemu i ekipi na najbolji način. Jer on je tu glavni, mi smo nekako svi uz njega, i dalje se razigravamo, i uigravamo.

FOTO: FIBA.Basketball

Na pitanje kakav je Jokić van terena, Petrušev se nasmejao:

– Ovako, najviše se zeza. Može sve, zezanje.

Petrušev je takođe otkrio deo atmosfere van terena:

– Svako, stvarno, ima neku svoju ulogu. Najbolje je kada ljudi mogu da vide kako je to sve dobro, i spontano, i kako to lepo izgleda. Jednostavno, svako radi šta mu prija.

– Ima grupa koja igra društvene igre, grupa koja priča o muzici, biznisu, svakakvim stvarima, i onda na kraju dana kad se skupimo muzika, zezanje međusobno, prozivanje, najviše Alekse i tako dalje. Najviše prozivaju njega. I sve ostale, naravno, ne samo njega.

Na pitanje ko je najbolji u tim društvenim igrama, Petrušev nije imao dilemu.

– Opet Aleksa, čačanski je namazan, krade i tako dalje – zaključuje kroz smeh reprezentativac Srbije.

(Telegraf)

