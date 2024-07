VEMBI GOLOBRAD ZA DŽOKERA: Kako je Jokić sa novim imidžom i starim navikama delio lekcije Francuzima

IZREKA da se prvi mačići u vidu bacaju ne važi za „orlove“. Košarkaši Srbije su u prvom zvaničnom testu za Olimpijske igre sasekli krila (pre)ambicioznim domaćinima Francuzima, i to pred njihovom publikom u Lionu u meču upriličenom u čast legendarnog Tonija Parkera - 79:67.

Foto FFBB

Dve Srbije videli smo u prvom poluvremenu. Prilično smušenu, usporenu i u odbrani i u napadu u većem delu uvodne deonice. Jokić i Milutinov kao starteri nisu bili posebno kompatibilni, ali to je bio Pešićev odgovor na Vembanjamu i Gobera na francuskoj strani. Avramović je već po pravilu štitio spoljnu liniju, ali je obruč bio nezaštićen od ofanzivnih skokova, s obzirom da je Jokić izlazio visoko kako bi branio popularnog Vembija. Domaćin je u finišu deonice stekao dvocifrenu prednost (23:13), ali je tada zagrmela lavina koju je sa pet vezanih poena pokrenuo Marinković.

Osim promene imidža sa nemarno puštenom bradom, Jokić je u drugoj četvrtini promenio i pristup utakmici. Publika u Lionu papreno je platila karte da vidi trostrukog MVP osvajača, koji se potrudio da im refundira do poslednjeg centa. Kao u većini mečeva Denvera i San Antonija, ugurao je Vembanjamu pod obruč, potom i uneo raznovrsnost šutem sa poludistance, trojkaške distance, felš loptama na drugi obruč. U drugoj četvrtini postigao je 14 od ukupno 17 poena u prvom poluvremenu za neverovatnu seriju Srbije 26-4, računajući završnicu prve deonice (27:39).

Francuska je u nastavku agresivnom odbranom pritisnula „orlove“, posebno nedovoljno spremnog Micića, ali je palicu od Jokića preuzeo Bogdanović nakon prilično konfuzne partije u prvom delu meča. Kapiten je osetio da ga ne sluša šuterska ruka i promenio ploču. Prodorima je savijao 224 centimetra visoko telo Vembanjame, kao brzak se provlačio kroz francusku odbranu i održavao dvocifrenu prednost većim tokom treće četvrtine. Dok je Pešić odmarao naše dve udarne igle, domaćin se uz pomoć svog NBA „vanzemaljca“ spustio na minus osam uoči poslednjih deset minuta.

Nije bilo mnogo rezona u našem napadu, Jokić se pozicinirao, ali su kasnile ili nisu do njega dolazile upotrebljive lopte. Kada je u 37. minutu izašao zbog petog faula, sa 20 poena i 12 skokova, Francuzi su bili na samo četiri poena zaostatka i opasno blizu preokreta. Micić je NBA sezonu završio sa samo 28 odsto realizacije u šutu za tri poena, ali je odapeo i pogodio trojku u kritičnom trenutku. Potom je isto učinio i odlični Petrušev, koji je odbranom na Vembanjami pokazao da je Franzuz i te kako sa ove planete. Tačku je svojom prvom trojkom stavio kapiten Bogdanović, drugi strelac našeg tima sa 15 poena.

FRANCUSKA - SRBIJA 67:79 (23:18, 9:27, 20:15, 15:19)

FRANCUSKA: Vembanjama 14 (10 sk, 3 as), Jabusele 12, Nilikina 9 (3 sk), Furnije 8, Lesor 8 (3 sk), Batum 5, Strazel 5, Kulibali 3, Gober 3 (3 sk), Albisi.

SRBIJA: Jokić 20 (12 sk, 1 as), Bogdanović 15 (2 as), Avramović 9 (3 as), Marinković 8 (3 sk), Dobrić 7 (2 sk), Gudurić 7, Petrušev 6 (5 sk, 2 as), Micić 5 (3 as), Milutinov 2, Plavšić.

