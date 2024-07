VEZENKOV STAVIO TAČKU: Evo šta je rekao o transferu u Evropu

Bugarski košarkaš Saša Vezenkov trenutno se oporavlja od povrede, ali je u razgovoru za Jurohups govorio o svojim planovima za sledeću sezonu.

On je istakao da je još uvek član Toronto reptorasa i da još ništa nije razgovarao o potencijalnom transferu u Evropu.

– Trenutno mogu samo da kažem da sam igrač Reptorsa. Još nismo razgovarali. Prošla sezona nije bila najlakša za mene, ali naporno radim, dobro se osećam. Ne znam koliko dugo ću da ostanem u Bugarskoj, ovog leta je nešto posebnije. Više vremena provodim u Grčkoj zbog povrede, tamo se lečim i videćemo šta će da se desi. Trudim se da se što više fokusiram na sebe – rekao je Vezenkov u intervjuu za Jurohups.

Dodao je bugarski košarkaš da nije bio najzadovoljniji u NBA ligi.

– Trenutno sam igrač Reptorsa, videćemo šta oni žele od mene, kakvo je njihovo raspoloženje. Biće ovo dugo leto i sve što me zanima je da ostanem zdrav. Što se tiče timova koji su zainteresovani za mene, uvek je lepo kad vas žele. U životu postoje i dobre dileme, ali sada me jedino zanima da ostanem zdrav. Dosta sam se fokusirao na sebe da bih bio 100 odsto spreman na početku godine. Moja povreda je bila šlag na torti, i da, očigledno je uticala na moju sezonu, ali bilo je jasno odranije da stil koji je trener želeo da igram nije uključivao mene. To je u redu, to je život. Samo je pomalo uznemirujuće kad vam se kaže jedno, a dešava se nešto drugo – poručio je Vezenkov.

Podsetimo, Vezenkov je proteklu sezonu proveo u NBA ligi, a prethodnih dana figurirao je kao potencijalno pojačanje Panatinaikosa i Olimpijakosa.

