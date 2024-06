AMERIKANAC ODUŠEVIO SVE: Nećete verovati šta je NBA zvezda rekla o srpskoj muzici i rakiji

Američki košarkaš Pol Džordž oženjen je srpkinjom Danielom Rajić, a zahvljujući njoj je naučio puno o srpskoj kulturi ali i običajima, a sada je svoje poznavanje otkrio i još jedan košarkaš Diandre Džordan.

U jednom podkastu koji je vodio Pol Džordž razgovarao je sa Deandre Džordanom koji mu je rekao da ima rakiju kod kuće, kao i da je upoznat sa srpskom muzikom.

– Oh, imam rakiju kod kuće. Sa malom kruškom unutra… Ja sam crni Srbin. Nikola mi je pomogao da unapredim znanje o srpskoj folk muzici. Pričao mi je o Ceci i rekao koje pesme su dobre i koje treba da skinem, a ja nisam hteo da slušam to sr**e. Međutim, on to pusti i meni se svidi, a i popio sam malo piva i tekile pa sam počeo da plešem uz tu muziku – objasnio je Džordan.

Podsetimo, DeAndre Džordan je saigrač Nikole Jokića u Denver nagetskima.

