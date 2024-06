"NIJE DOBRO!" Svetislav Pešić u strahu da će morati na Olimpijske igre bez ključnog igrača

BLIŽI se početak Olimpijskih igara, a selektor Srbije Svetislav Pešić će sledeće sedmice okupiti kandidate za nacionalni tim koji će predstavljati Srbiju u Parizu od 26. jula.

Foto: Tanjug

Iskusni trenerski vuk je bio gost podkasta Kod Luke i Kuzme, i naširoko govorio o najrazličitijim temama vezanim za sastav tima, povredama kojih nažalost i ovog leta ima, ali i ciljevima u Parizu.

- Svi pamtimo, šta se, nažalost, dogodilo sa Borišom Simanićem prošle godine na Svetskom prvenstvu u Manili, i svi smo se nadali da će tokom ovog olimpijskog leta povrede i maleri zaobići našu selekciju koja je na Filipinima osvojila svetsko srebro - rekao je Pešić, koji će okupiti reprezentaciju 24. juna.

Ipak, to se nije dogodilo. Najpre je stigao otkaz Vladimira Lučića koji ponovo ima problema sa povredama, a onda je prošle sedmice na aerodromu uslikan Nikola Jović sa čizmom na nozi. Ta slika je sve zabrinula i veliki znak pitanja stavljen je pored imena košarkaša Majamija, da li će biti spreman da otputuje u Pariz.

- Lučić, nije to nikakva ekskluziva, nije otkazao, ali je rekao da ne može. I šta sada? Da li ja njemu treba da kažem - moraš? On kaže: "Pa znam da moram, ali ne mogu!" Ili prošle godine Jokić koji je odigrao preko sto utakmica, on je rekao: "Ja hoću, ali mi telo i glava ne dozvoljavaju!" Kada dođeš u reprezentaciju ti na sebe preuzimaš odgovornost svog individualnog učinka. Drugo, preuzimaš odgovornost prema saigračima, moraš da se dobro pripremiš, da bi mogao da ispuniš sva očekivanja svojih drugova iz tima. I naravno, očekivanja od trenera. Ako nisi spreman to da izneseš, kažeš - ne mogu. To rade najbolji igrači na svetu. To radi i Jokić, između ostalih. Lučić je rekao: Jednostavno, ja ću da dođem, ali to što ja želim od sebe da dam za reprezentaciju i što ti, kouč, očekuješ od mene, da ja to dam i tako dalje, ja za to nisam spreman - rekao je Kari "Kod Luke i Kuzme.

Što se tiče Nikole Jovića, situacija je i dalje neizvesna.

- Znaće se, mislim da ništa nije kritično, ali znaće se verovatno dve nedelje posle povrede, to će biti ponedeljak-utorak, verovatno utorak. Jer mu je noga pod otokom, a taj otok je... - istakao je Pešić.

Na pitanje voditelja podkasta da li je u pitanju povreda zgloba kod Nikole, Pešić je odgovorio odrično, ali nije želeo preterano da ulazi u detalje.

- Nije zglob. Ali nije ni, kao što negde sam video, neki pišu peta, metatarzalna kost i tako dalje. Nije. Videćemo, snimci su dobri, ali ne toliko dobri zato što je ogroman otok. Hematom, pa ne može da se vidi. Ali dobro, već sad se radi na tome ovih sedam dana da taj otok prođe, ne samo zbog snimanja, nego zbog sledećeg koraka u toj njegovoj, kako se to kaže, terapiji.

Bonus video: Ovo su deca skandirala Bugarima na meču Srbija - Bugarska u Leskovcu

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.