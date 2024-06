PEŠIĆ POČASNI DOKTOR UNIVERZITETA U NIŠU: Sport je direktno uticao na mene, mi smo svetski, evropski prvaci, ali....

Srpska košarkaška reprezentacija uskoro počinje pripreme za Olimpijske igre, selektor Svetislav Pešić objavio je širi spisak kandidata za Pariz 2024, a u sredu, 12. juna, popularni Kari dobio je priznanje Univerziteta u Nišu.

Povodom 59 godina postojanja i rada Univerziteta u Nišu, u sredu je održana svečana promocija Svetislava Pešića, proslavljenog košarkaškog trenera, u počasnog doktora Univerziteta u Nišu.

Pred punom salom Univerziteta u Nišu pred okupljene zvanice pored selektora Svetislava Pešića pojavio se i Stefan Jović, košarkaš koji je nedavno rekao zbogom reprezentaciji, ali i Boriša Simanić.

- Danas imam posebnu čast da vas obavestim da je senat fakuleta doneo odluku o dodeljivanju počasnog doktorata gospodinu Svetislavu Pešiću, koji je trenerskim radom širom sveta proneo glas o fakultetu, rekao je rektor Univerziteta Dragan Antić.

Selektor Svetislav Pešić se nakon toga obratio okupljenima.

- Stojim pred vama primajući ovo izuzetno priznanje, tražim reči da se zahvalim i pitam se da li sam ja to zaslužio. Ovakva priznanja dodeljuju se za poseban doprinos društvu. Ono što mi je posebno drago je što sam prvi laureat koji dolazi iz sveta sporta. Zbog te činjenice sam posebno ponosan. Moji profesionalni i sportski uspesi su poznati i zapisani. Bavimo se vrhunskim sportom, vrhunski sportisti su često uzor mladima, takođe, vrhunski sport ima sposobnost povezivanja ljudi. Može biti izuzetno sredstvo za promovisanje životnih stavova, fer-pleja, timskog rada i discipline. Mladi uče kako prihvatiti pobede sa skromnošću i poraze sa dostojanstvom. Ja nisam imao uticaj samo na sportiste sa kojima sam radio, već da smo uspesima opredelili veliki broj dece da se bave sportom. Svi timovi reprezentovali su timski duh. Sa druge strane, sport je direktno uticao i na mene. Uvek sam želeo, kao sportista i kasnije kao trener, da pronađem balans između skromnosti i samopouzdanja. Naučio sam da treba da budeš optimističan i samouveren, da nikada ne praviš kompromise. U vrhunskom sportu treba izbegavati samozadovoljstvo. Smatram da uspešno obavljam posao kao trener kada igrači disciplinovanim radom otkriju svoje mogućnosti. Sport može biti sredstvo za promovisanje nacionalnog identiteta. Osim dobijenih titula, tutula počasnog doktora nauka, veliko mi je zadovoljstvo što to dolazi iz Niša. Poznato mi je da pod Univerzitetom radi 14 fakulteta, u Nišu, Leskovcu, Vranju, ali ne i u Pirotu. Nadam se da će bar jedan biti u Pirotu. Čast mi je što je predlog došao sa Fakulteta fizičkog vaspitanja. U mom odrastanju, fizičko vaspitanje bilo je oslonac nama koji smo se upuštali u razvoj karijere. Doprinosi smanjenju povreda, razvijanju sportskog iskustva kroz nauku. Košarka, naš sport, moj sport napreduje svakog dana u svakom pogledu, ko to ne vidi u velikoj je zabludi. Pravila igre, treninga i sistem takmičenja su promenljiva kategorija. Da bi se radilo sa mladima danas, mora se znati kakva će košarka biti sutra. Univerzitet u Nišu se bavi istraživačkim radom, postao je svetski u svim kategorijama. Da se dobro zapamti, ovo sam i podvukao... Da se ne vraćamo previše u prošlost. Znači, srpska košarka je postigla fantastične sportske rezultate, bila je svetski i evropski prvak, kao i olimpijski šampion. Srpska košarka je postigla fantastične rezultate, proizvela stotine košarkaša svetske klase i trenere koji su unapredili svetsku košarku.

